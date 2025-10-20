'Путин не хочет мира': в МИД Финляндии заявили, что Европа должна быть за столом переговоров по Украине

Российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну против Украины. Поэтому Запад должен продолжать поддерживать украинский народ в борьбе против захватчиков.

Видео дня

И Европа и в дальнейшем будет предоставлять Украине как военную, так и гуманитарную помощь. Об этом журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Запад должен поддерживать Украину, а не склонять ее к капитуляции перед агрессором

Москва не проявляет никаких признаков желания остановить агрессивную войну против Украины. Поэтому западные союзники, по словам Валтонен, должны продолжать поддерживать Киев в борьбе с захватчиками.

"Совершенно очевидно, что Путин не хочет мира, он хочет власти. Конечно, Зеленскому не нужна помощь Запада, чтобы капитулировать. Наоборот, Зеленскому нужна помощь от всех нас, чтобы защитить свободу и свободный выбор народа", – заявила руководительница дипломатического ведомства Финляндии.

По ее убеждению, Европа должна иметь право голоса в любых вопросах, касающихся ее безопасности, на любых переговорах. А безопасность Украины, без сомнения, неразрывно связана с безопасностью Европы.

Валтонен добавила, что Европа будет продолжать непоколебимую поддержку Украины как в военном, так и в гуманитарном плане.

Отдельно она отметила, насколько важной будет поддержка партнеров этой зимой – ведь Россия наращивает усилия по уничтожению украинской энергетики.

"Нам нужно помочь Украине в противовоздушной обороне, а также в сфере дальнобойных средств", – добавила Валтонен.

Также она прокомментировала перспективы принятия следующего пакета европейских санкций против России, которые блокирует Венгрия.

"Мы разработали несколько способов, как обойти принцип консенсуса", – отметила министр иностранных дел Финляндии.

По ее словам, продолжаются также поиски действенных решений по предоставлению Украине репарационного кредита и решения проблем, связанных с беспокойством Бельгии по использованию арестованных российских активов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна никогда не признает оккупированные Крым и Донбасс российскими. Политик подчеркнул, что будущее этих территорий должны решать сами украинцы.

Стубб также подчеркнул, что хочет видеть Украину членом Европейского Союза и, возможно, НАТО после завершения войны, а главным приоритетом для него является сохранение украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!