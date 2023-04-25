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Юрий Романенко
Юрий Романенко
Украинский политолог и журналист

Блог | Путин, мы все ближе

Путин, мы все ближе

Все видели новость о дроне который долетел до Москвы,  но не взорвался? Так-вот, дрон этот летел не просто так. На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке путина в индустриальный парк в Руднево. Удалось даже заполучить карту поездки по территории парка. 

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Эту информацию косвенно подтвердил  личный корреспондент путина Зарубин на своём телеграмме. Наши соответственно запустили дрон-камикадзе, который пролетел все ПВО рф, и упал недалеко от индустриального парка. Когда с утра стало известно о дроне в Кремле начался не шуточный переполох. Песков написал о новом графике путина - работать в Кремле. В ФСО начались серьёзные проверки сливов. 

Учитывая насколько путин помешан на своей безопасности,  эта история может иметь огромные последствия для башен кремля.

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