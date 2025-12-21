Путин лично 'назначил' Уиткоффа для контактов с Трампом: в WSJ назвали причины

Многолетний деловой партнер и близкий друг президента США Дональда Трампа – Стив Уиткофф фактически стал ключевой фигурой в дипломатических контактах между США и РФ. При чем Уиткоффом удовлетворены не только в Вашингтоне, но и в Москве.

Видео дня

Более того, кремлевский диктатор Владимир Путин якобы лично "назначил" Уиткоффа для контактов с Трампом. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Ключевой переговорщик между Трампом и Путиным

Анонимные источники WSJ утверждают, что Кремлю, прежде всего, импонирует деловое, а не политическое прошлое Уиткоффа. Издание утверждает, что на решение Москвы выбрать Уиткоффа как основного переговорщика повлияли его прошлые контакты с авторитарными правителями Ближнего Востока.

Также WSJ пишет, что руководство страны-агрессора полностью удовлетворено психологическим портретом Уиткоффа и его отношением к российско-украинской войне. Анонимные источники утверждают, что диктатор РФ изучал психологические профили чиновников из окружения Трампа.

Газета описывает роль Уиткоффа в урегулировании российско-украинской войны как "внедренного российской стороной параллельного дипломатического канала". В связи с этим на сегодняшний день в двусторонних российско-американских отношениях "традиционные структуры взаимодействия практически отсутствуют".

Уиткофф не отчитывается перед ЦРУ

The Wall Street Journal обращает внимание на то, что переговоры Уиткоффа в Москве обходятся без помощи ЦРУ, которое его и не готовит к таким визитам, и перед которым он и не отчитывается. После каждого контакта с представителями Кремля Уиткофф пересказывает содержание проведенных бесед лично президенту США, вице-президенту Джей Ди Венсу или госсекретарю Марко Рубио.

Кроме того, в материале WSJ говорится, что роль Уиткоффа в переговорах является "историей маневров Путина", направленных на то, чтобы отодвинуть американских дипломатов и пожать руки их миллиардерам. При этом газета утверждает, что Трамп в свою очередь не скрывает своего скептицизма относительно традиционных институтов и альянсов, отдавая предпочтение миллиардеру Уиткоффу.

"В этом месяце Уиткофф завершил свою шестую поездку в Россию, разговаривая с Путиным в течение пяти часов до полуночи. С тех пор, как США объединились с Иосифом Сталиным во время закона о ленд-лизе, чиновник из Белого дома не имел столь частого личного доступа к российскому или советскому лидеру", – заявили в WSJ.

Как сообщал OBOZ.UA, в процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!