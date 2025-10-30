Путин хвастается ядерным оружием и использует Беларусь для угроз Европе: в ISW объяснили, на что сделал ставку Кремль

Российский диктатор Владимир Путин продолжает расхваливать новые ядерные ракеты, угрожая Соединенным Штатам. Накануне главарь Кремля похвастался, что Россия испытала ядерный подводный аппарат "Посейдон", сделав акцент на скорости и мощности аппарата.

Видео дня

Также РФ сыпет угрозами в адрес Европы, используя при этом свое влияние на Беларусь. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ядерный шантаж РФ

Во время выступления, где речь шла об испытаниях торпеды "Посейдон", Путин напомнил о недавнем испытании ракеты "Буревестник", которая также оснащена ядерной силовой установкой и имеет схожие характеристики.

Аналитики отмечают, что заявления диктатора РФ о еще большем количестве недавно испытанных ядерных вооружений бросают вызов призыву президента США Дональда Трампа от 27 октября к Путину сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет. При этом Путин подробно описывает предполагаемые характеристики оружия, чтобы придать вес и срочность своим ядерным угрозам добиться уступок от Соединенных Штатов по Украине.

В ISW отметили, что Путин прибегает к ядерным угрозам, чтобы заставить Трампа и европейских чиновников уступить российским требованиям, которые российские оккупанты не могут обеспечить на поле боя. Характеристики оружия, которые расхваливал Путин, могут быть новыми, но эти системы не меняют базовую структуру сдерживания, которая предотвращала ядерную войну с 1945 года. Соединенные Штаты и их французские и британские союзники по НАТО по-прежнему сохраняют мощные ядерные триады для сдерживания ядерного нападения.

Беларусь как часть угроз

Россия продолжает использовать Беларусь, чтобы угрожать Европе ракетой "Орешник". Недавно официальный Минск заявил, что Беларусь поставит этот ракетный комплекс на боевое дежурство в декабре 2025 года.

В свою очередь путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия и Беларусь не чувствуют себя в безопасности, учитывая "русофобские заявления" европейских чиновников и милитаристские устремления.

В Кремле заявили, что заявления стран Балтии, Польши, Франции и Великобритании показывают, "насколько дорог" ракетный комплекс "Орешник" Беларуси и России. В ISW продолжают оценивать, что Россия использует ракетную систему в рамках кампании рефлексивного контроля, направленной на подрыв решимости Запада оказывать военную поддержку Украине.

Напомним, на днях Путин похвастался испытаниями ядерной крылатой ракеты "Буревестник". Во время испытаний "Буревестник" якобы преодолел расстояние в 14 тыс. км.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин продолжает хвастаться "инновационным оружием, аналогов которому нет нигде в мире". В этот раз военный преступник рассказал об испытаниях подводного аппарата "Посейдон".

