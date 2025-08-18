Путин хочет хаоса в Украине, он питается войной: Порошенко сказал, какой 'план Б' должны задействовать Украина и Запад

Российский диктатор Владимир Путин не планирует ограничиться только территорией Донбасса. Этим требованием он умышленно провоцирует хаос внутри Украины.

Об этом сказал Петр Порошенко в эфире телеканала CNN. Его цитирует сайт "Европейской солидарности".

Он также напомнил, что никакие договоры или гарантии от России не были соблюдены, поэтому Украина должна защищать свою демократию, свою армию, язык, веру и путь в ЕС и НАТО.

"Мы должны защищать не только украинскую землю или украинские границы в пределах 1991 года. Мы должны защищать Украину как свободную и демократическую страну. Мы должны защищать наши Вооруженные Силы, которые защищают мир и безопасность в Европе. Мы должны защищать наш язык, нашу национальную идентичность и нашу веру, потому что путин их атакует. И в этой ситуации мы должны держать двери в НАТО и Европейский Союз открытыми, не поддаваясь на шантаж путина", – считает Порошенко.

Он отметил, что сейчас вопрос Крыма или членства в НАТО не должны стоять на повестке дня.

"Сегодня самая важная часть дискуссии — это прекращение огня. Я имею такой опыт в 2014-2015 годах, когда мы обсуждали Минские соглашения, — это четкий сигнал, как остановить войну. Прекращение огня можно достичь немедленно, за очень короткий промежуток времени. Прекращение огня означает прекратить убийства невинных украинских гражданских лиц. Прекращение огня означает перестать терять время. Прекращение огня является чрезвычайно важным шагом для начала мирного процесса. А путин хочет разводить "бла-бла-бла" о мирном процессе, потому что так он может без ограничений продолжать войну. Очень трудно вести переговоры о мире, когда каждый час тебе на голову летят ракеты. И этой ночью у нас погибли и ранены люди в Харькове, в Одессе. Это не та позиция, которая способствует обеспечению прекращения огня", – объяснил Порошенко.

Отвечая на вопрос относительно различных версий условий так называемого "мирного соглашения", Порошенко сказал: "во-первых, ничего не согласовано, пока не согласовано все. Я просто хочу напомнить, что при моем сроке выдали так называемую Крымскую декларацию. Ее выдал Государственный департамент Соединенных Штатов по поручению президента Трампа. Там есть подпись, что Соединенные Штаты никогда не признают оккупированный Крым российской территорией. Потому что это создает абсолютно опасный прецедент", – напомнил Порошенко.

"Мы никогда не откажемся от Крыма. Мы никогда не откажемся от НАТО. Это четко прописано в нашей Конституции, это важно. Поэтому это не мнение президента Зеленского или президента Порошенко. Украинский народ никогда не согласится на ситуацию с обменом территорий, это же касается Крыма. И это означает, что путин, — а именно он на этом настаивает, — хочет принести в нашу страну хаос, потому что ему не нужна территория Донбасса, ему нужна вся Украина. Единственный способ получить всю Украину — это хаос, и это поможет ему привести к власти пророссийское правительство, что является невозможным", – убежден лидер оппозиции.

Комментируя вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, Порошенко сказал: "из всего моего опыта, пожалуйста, не доверяйте путину. Во-вторых, не бойтесь путина. И в-третьих, как президент Украины я имел гарантии безопасности в форме Будапештского меморандума. Он не работает. После того, как россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, напала на нас, это разрушило всю послевоенную систему безопасности. Единственная гарантия, которая существует в этом мире, — это членство в НАТО. Но пока мы будем ждать открытия дверей НАТО, мы примем гарантии безопасности по финскому типу. Это была бы 5-я статья до того, как мы станем членом Альянса. Это абсолютно эффективно. И мы будем обсуждать это после прекращения огня, когда будем готовить мирное соглашение. Это единственный способ, как мы можем остановить войну, спасти мир, спасти мир. путин это знает, он просто не хочет останавливать войну. Поэтому если путин не примет эти условия, должен быть "План Б" Трампа: больше оружия, больше денег, конфискация российских активов, непринятие шантажа путина относительно членства в НАТО и ЕС и невозможность для него финансировать войну", – подчеркнул Петр Порошенко.