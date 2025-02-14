"Были сильные сигналы": Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и роли солдат КНДР на Курщине

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом он услышал сильнейшие сигналы со стороны США. Однако этого разговора не хватило для разработки мирного плана.

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Об этом гарант заявил 14 февраля в Германии, во время 61-й Мюнхенской конференции безопасности, трансляция которой доступна на YouTube-канале ОПУ. Он добавил, что речь также шла и о потерях на войне и роль солдатов КНДР на Курщине.

"Были сильные сигналы от американской стороны. У нас был долгий разговор с Трампом, пожалуй, часовой, но не достаточный, чтобы разработать мирный план. Мы также говорили о потерях, и они отличаются от американских цифр", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что было много разговоров о северокорейских солдатах в Курской области.

"О Северной Корее мы тоже много говорили, и сколько тысяч их (военных. – Ред.) уничтожено. У нас есть люди в плену. Также около трех тысяч солдат КНДР будет переброшено на Курское направление", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в настоящее время потери корейцев превысили четыре тысячи человек, а моральное состояние у них ухудшилось.

По словам Зеленского, Трамп должен слышать такие важные вещи как сотрудничество России и КНДР и их поставки военного контингента и оружия стране-террористке.

Напомним, 14 февраля в Германии началась 61-я Мюнхенская конференция безопасности, на которой пройдут дискуссии по глобальным проблемам безопасности. Главной темой станет война в Украине. Президент Украины выступит с речью и впервые встретится с самыми высокими должностными лицами новой администрации США, которая продвигает "мирный план Трампа".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что в настоящее время у президента США отсутствует конкретный план по завершению войны. По его словам, любое решение не может быть только американским, потому что боевые действия происходят в Украине.

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