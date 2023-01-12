''Путин должен проиграть'': Литва призвала предоставить Украине ракеты ATACMS

Литва выступает за передачу Украине баллистических ракет дальностью до 300 километров ATACMS. Также там указывают на необходимость предоставить ВСУ танки Leopard.

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С таким призывом обратился министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис. Им он поделился в своем Twitter.

Политик подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на дополнительные задержки по поставкам оружия Украине.

"Он должен проиграть эту ставку. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пора отправить ATACMS и выпустить Leopard на свободу", – написал Ландсбергис.

Добавим: президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший 11 января Львов и встретившийся с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил, что Украина получит зенитные установки и системы противовоздушной обороны в рамках оказания военной помощи.

Политик отметил, что с первых дней войны его государство бесспорно на украинской стороне и не оставит его народ наедине с захватчиками. Также Литва передаст Украине зенитные установки Bofors L70 и их боеприпасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены Конгресса США поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня. Эти снаряды способны долетать на расстояние 300 км – а это означает, что ВСУ смогут ударить по Крымскому мосту и военным объектам на оккупированном полуострове.

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