Науседа: Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина получит зенитные установки и системы противовоздушной обороны в рамках оказания военной помощи. Политик обозначил, что с первых дней войны его государство определенно остается на украинской стороне и не оставит наш народ наедине с захватчиками.

Видео дня

Об этом он сказал во время совместного брифинга во Львове, куда прибыл вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой для встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Слова литовского президента передает OBOZREVATEL.

"Сегодня я приехал с хорошими новостями для украинцев. Мы передаем системы ПВО и зенитные установки", – подчеркнул Науседа.

Президент вспомнил ужасы начала войны, которое произошло почти год назад. Буквально за несколько часов до полномасштабного вторжения РФ литовский глава проводил телефонные переговоры с Зеленским.

"Уже тогда мы знали, что государство-террорист не будет тихим и действительно начнет эту войну. Но мы не ожидали, что они будут действовать как настоящие дикари", – подчеркнул Науседа, добавив, что всеми силами будет способствовать победе Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша готова передать Украине роту танков Leopard. Снабжение состоится в рамках международной коалиции Люблинского треугольника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!