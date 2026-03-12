'Путин должен осознать': Келлог объяснил, что нужно для завершения войны в Украине

Для того чтобы война в Украине завершилась, российский диктатор Владимир Путин должен понять, что его страна больше не способна одержать победу на поле боя. В то же время Кремль уже понес огромные потери, как в финансовом плане – из-за экономических санкций, так и в человеческом – из-за многочисленных жертв на фронте.

Об этом заявил экс-спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью японскому телеканалу NHK. Он подчеркнул, что именно глава Кремля не заинтересован в прекращении огня.

Путин должен признать поражение и прекратить войну

"Путин должен осознать, что он не получит больше украинской земли, а также признать неспособность России выиграть войну", – подчеркнул генерал.

Келлог отметил, что страна-агрессор продолжает нести значительные убытки из-за санкций, а человеческие потери на фронте могут достигать от 1,2 до 1,4 миллиона погибших и раненых.

К тому же, по словам американского генерала, кремлевский лидер осознает масштабы убытков и потерь, вызванных войной, и опасается нести ответственность за свои действия.

"Путин обеспокоен тем, что он может стать еще одним Николаем II, последним российским царем, которого расстреляли после его отречения", – отметил он.

Он добавил, что прекращение огня могло бы стать возможным уже сейчас, если Украина и Россия согласятся заморозить конфликт на нынешней линии фронта. В то же время все зависит от шагов Москвы.

"Именно Путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, не хочет прекращения огня и требует, чтобы украинские войска вышли из Донбасса, тогда как Украина отказывается отдавать подконтрольные ей территории", – добавил Келлог.

Напомним, ранее Келлог заявлял, что РФ находится в поиске "наилучшего возможного выхода" из войны против Украины. По его словам, Путин и российское государство в целом потерпели стратегическую неудачу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по прогнозу Келлога война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже летом 2026 года, а именно до 24 августа, а сейчас наше государство переживает критический период.

