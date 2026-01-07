Путин на Рождество 'засветился' в церкви в окружении офицеров ГРУ и сделал циничное заявление о войне против Украины. Фото и видео

Российский диктатор Владимир Путин засветился на "рождественском богослужении" в одной из церквей Московской области. Расположена она на территории воинской части ГРУ (ныне – Главное управление генерального штаба вооруженных сил РФ).

Кремль показал видео с Путиным в окружении ГРУшников и детей, последним диктатор рассказывал, что агрессия против Украины и то, что творят оккупанты на украинской земле – делается "по поручению Господа" и для "защиты отечества". Подробности и то, что хотели скрыть в Кремле, раскрыли в российском издании "Агентство".

Путин засветился в церкви на территории воинской части ГРУ

"Агентство" рассказало, что Рождество в компании российских военнослужащих Путин отмечал уже в третий раз. Правда, в этом году в Кремле впервые не стали называть церковь, где проходило праздничное богослужение. За Москву это сделали журналисты.

"Кремль не объяснил, почему не назвали церковь, в которой был президент. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил перед рождественской службой, что Путин проведет праздник в кругу участников "СВО", а освещать это мероприятие будет непросто, потому что среди участников будут те, кого "светить" нельзя. Согласно анализу "Агентства", президент отметил Рождество в Храме великомученика Георгия Победоносца на территории Центра специального назначения "Сенеж" (войсковая часть 92154) в Солнечногорске", – пишет "Агентство".

Упомянутая войсковая часть 92154 фигурировала в новостях совсем недавно, ее офицера Юрия Сизова называли куратором обвиненного во взрывах на железной дороге в Польше украинца.

По данным The Wall Street Journal, российский центр спецопераций "Сенеж", входящий в структуру Департамента специальных задач ГРУ, занимается диверсиями на Западе. Именно это подразделение западные разведки считают ответственным за взрывы посылок на складах DHL в Европе и подготовку покушения на гендиректора Rheinmetall.

И вот именно церковь на территории этой части Путин и выбрал для демонстрации собственной "веры".

"По данным проекта "Азбука паломника", в 2017 году идею строительства храма здесь одобрил министр обороны Сергей Шойгу, а обращение к нему поддержали командир войсковой части 92154 генерал-майор Алексей Галкин и командир Сил специальных операций Александр Матовников", – отмечено в сообщении издания.

Этот самый Галкин на опубликованных видео с мероприятия стоит ближе всех к российскому диктатору. Уроженец украинских Черкасс, он принимал участие в первой российско-чеченской войне, тогда же попал в плен к ичкерийским воинам. Стал прототипом героя пропагандистского фильма "Личный номер" (2004 год), съемки которого финансировала, в том числе, "Сибнефть".

Во время второй войны России против Чечни получил звезду героя России, как утверждается, за захват его разведгруппой осенью 2002 года документов, "свидетельствовавших о причастности международного терроризма к чеченской войне". Документы он передал Путину, за что и получил награду.

Еще одного участника рождественской службы "Агентство" идентифицировало как военнослужащего в/ч 92154, полковника Андрея Попова. Он также имеет звание героя России.

Третий обладатель звезды "героя России" на кадрах с Путиным – Константин Маслянко, также полковник.

"Согласно утечкам, в 2017 году работал в войсковой части 45807 (тоже ГРУ). СБУ называла его человеком, который планировал теракт в центре Киева в 2014 году и организовал взрыв на блокпосту ВСУ вблизи Луганска в 2015 году. Украинское издание Zmina.info писало, что Маслянко действовал под руководством командующего силами спецопераций РФ Валерия Флюстикова и экс-охранника Путина Алексея Дюмина", – пишет "Агентство".

Журналисты также отметили присутствие женщины в военной форме – на видео она с непокрытой головой.

Также "Агентство" отметило еще одно "новшество" в пропагандистском "рождественском" мероприятии Кремля: диктатор впервые выступил прямо в церкви после службы с речью. И она, как водится, стала проявлением потрясающего цинизма.

Так, в "союзники" в агрессии против Украины Путин на этот раз записал самого Бога. А "фоном" для кощунственного заявления стали дети, к которым диктатор и адресовал свою речь.

"Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник Рождества Христова. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты отечества и ее людей, спасение родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту светлую миссию", – заявил Путин, добавив, что стоящие перед ним дети должны "гордиться" своими отцами, убивающими людей в соседней стране и несущими по континенту смерть и разруху.

Ранее OBOZ.UA сообщал, чтоThe Times спрогнозировало действия РФ в отношении Украины в 2026 году. В своем прогнозе издание исходило из того, что у России есть проблемы, а Путин не любит рисковать.

