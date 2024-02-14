Буквально вчера я писал об очевидном "договорняке" между Путиным и Трампом, сегодня расскажу, насколько значима для кремля коллаборация с республиканцами. Детали прояснили аналитики британского Королевского объединенного института оборонных исследований, опубликовав четкий план, что Москва мечтает делать дальше с войной.

Далее текст на языке оригинала

РФ непублічно нібито висуває нові умови перемовин з Україною (фактично капітуляції). Вони передбачають:

Визнання права за кремлем на контроль всіх окупованих територій... плюс за Харковом, і в деяких варіантах — Одесою;

У комплекті фантазій — і згода Києва не вступати в НАТО та призначення глави держави, затвердженого Росією.

Єдина поступка — Україна може приєднатися до ЄС.

Реалізувати свою військово-стратегічну фантазію мордор планує у три етапи.

Продовження тиску по всій довжині українського фронту, виснаження ЗСУ.

Російські спецслужби повинні зламати рішучість міжнародних партнерів України у забезпеченні військової допомоги.

Після того РФ розпочинає подальші наступальні операції, щоб досягти значних – хоча й повільних – успіхів на полі бою. Ці здобутки кремль налаштований використати як важіль впливу на Київ, щоб змусити капітулювати на російських умовах.

Але, дідько забирай, є одне велике "але": резерви російської оборонки вичерпуються і досягти задуманого можна лише в разі, якщо Україна втратить міжнародну підтримку (привіт республіканській партії США):

Кремль вважає, що зможе підтримувати нинішні темпи агресії до 2025-го. А протягом двох наступних років ВПК московії вичерпає більшість наявних резервів для поповнення армії: оборонна промисловість підтримує нинішні темпи випуску бронетехніки завдяки ремонту застарілих машин. Найсерйознішим обмеженням для РФ є виробництво боєприпасів.

Відтак, російська стратегія перемоги є винятково теорією до того часу, доки міжнародні партнери України належним чином забезпечують ЗСУ ресурсами. Якщо підтримка буде збережена й надалі, то РФ навряд чи досягне значних успіхів, і путіну не буде сенсу затягувати війну, адже армія буде відчутно виснажена, а російська цивільна промисловість — зруйнована.

Підтримка українського Опору не тільки підриває теорію перемоги Кремля, але й дає достатньо часу на допомогу ЗСУ, аби українці могли якісно перемагати окупантів, - фіналізують експерти RUSI.

N.B. Інколи здається, що російські окупанти та американські конгресмени-республіканці воюють пліч-о-пліч, тільки на різних ділянках фронту: "слони" виконують ті завдання, до яких кремль не може дотягнутися своїми бійцями, ракетами, хакерами та розвідниками. Чомусь не віриться, що консерватори США надовго підписалися виконувати цю жалюгідну місію.