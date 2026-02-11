'Путин бы уже проиграл': экс-глава MI6 назвал страну, которая спасает Россию на фоне войны против Украины. Видео

Китай активно помогает России в войне против Украины. По мнению бывшего руководителя британской разведки МИ6 Ричарда Мура, Владимир Путин не выдержал бы долгих боевых действий.

Об этом он заявил в интервью Clash Report. По его словам, Пекин оказывает Москве большую поддержку, чем Пхеньян и Тегеран.

"Я абсолютно уверен, что Путин бы уже проиграл, если бы не поддержка Китая, которую он получил. Так что в заголовки газет часто попадает то, что северокорейцы предоставили ему примерно 12 тыс. военнослужащих для битвы под Курском, или то, что иранцы передали ему технологию беспилотников", – сказал он.

Только в декабре 2025 года, по мнению бывшего главы британской разведки, за один месяц погибло около 30 000 россиян.

"Это столько же, сколько они потеряли за десятилетнюю кампанию в Афганистане. Потери ужасны, и даже россиянам будет трудно компенсировать этот их уровень", – подытожил он.

Сотрудничество Китая и России – последняя информация

Напомним, ранее Центр стратегических исследований заявил, что Россия в 2023–2024 годах увеличила производство баллистических ракет "Искандер" благодаря импорту комплектующих из Китая, особенно товаров двойного назначения, без которых российский ВПК не смог бы нарастить выпуск вооружений в необходимых объемах.

Несмотря на то, что Пекин опроверг эту информацию, британское издание The Daily Telegraph сообщило о поставках Китаем спецоборудования и станков для расширения производства межконтинентальных баллистических ракет "Орешник" в России.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР пока не имеют подтверждений, что Китай поставляет России готовое оружие или боеприпасы. Вадим Скибицкий подчеркивал, что речь идет только о компонентах, а не о готовых системах, которые применяются на поле боя.

