'Пусть говорит, что хочет': Шольц резко отреагировал на оскорбления Маска

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на нападки со стороны американского миллиардера Илона Маска. Политик отметил, что реагирует на эти оскорбления спокойно.

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Об этом Шольц сказал журналу Stern. "Мы, социал-демократы, с позапрошлого века привыкли к тому, что есть богатые медиа-предприниматели, которые не ценят социал-демократическую политику – и не держат свое мнение за кадром", – ответил он.

Канцлер добавил, что в этом вопросе нет ничего нового, поэтому нужно сохранять хладнокровие.

"Маск может говорить все, что угодно. В Германии все основывается на воле граждан, а не на хаотичных заявлениях миллиардера из США", – сказал политик.

По словам Шольца, больше этих обидных слов Маска его беспокоит то, что изобретатель поддерживает политическую партию "Альтернатива для Германии" (AfD). Эта политсила проповедует сближение со страной-агрессором Россией и хочет ослабить трансатлантические отношения.

Немецкий канцлер также заявил, что он не хочет приглашать Маска в канцелярию.

"Я не верю в то, что можно завоевать расположение господина Маска. Я рад оставить это другим. В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями. Правило такое: не кормите тролля", – резюмировал он.

Напомним, что Илон Маск обозвал Олафа Шольца "некомпетентным дураком". Изобретатель также заявил, что глава немецкого правительства должен "немедленно уйти в отставку" – такой была реакция Маска на соболезнование канцлера семьям жертв теракта в Магдебурге 20 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, после Шольца Маск нашел себе новую "жертву" и назвал "антидемократическим тираном" президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера. Так миллиардер отреагировал на заявление главы государства о недопустимости внешнего влияния на предстоящие парламентские выборы в ФРГ.

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