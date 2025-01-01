Маск после Шольца набросился в сети на президента Германии

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск нашел себе новую "жертву" среди европейских политиков. После оскорблений в адрес федерального канцлера Германии Олафа Шольца он назвал "антидемократическим тираном" президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Так Маск отреагировал на заявление главы государства о недопустимости внешнего влияния на предстоящие парламентские выборы в Германии: сам американец публично поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии", всячески пиаря эту политсилу как "единственное спасение" для немецкого народа. К оскорблениям в адрес Штайнмайера Маск опустился, комментируя твит ультраправой активистки Наоми Зайбт.

В своем твите Зайбт заявила о "тирании" в Германии, которая, по ее мнению, заключается в возражении немецких властей и, в частности, президента против внешнего вмешательства в выборы. При этом она упомянула о поддержке Маском "Альтернативы для Германии", из-за которой Штайнмайер и напомнил о недавнем прецеденте, когда результаты выборов в Румынии были отменены из-за аналогичного вмешательства России.

Американский миллиардер в логичном желании Германии самостоятельно решать свои внутренние вопросы и выбирать власть и политический курс тоже разглядел "тиранию".

"Штайнмайер – антидемократический тиран! Позор ему", – написал Маск.

Также миллиардер решил добавить масла в костер и выдал "прогноз" о том, что ультраправая "Альтернатива для Германии" якобы "одержит эпическую победу" на выборах в Бундестаг, которые состоятся в феврале 2025 года.

В офисе президента Германии, по данным DW, твит Маска "приняли к сведению", однако комментировать заявления миллиардера не стали.

Напомним, ранее Маск обозвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца "некомпетентным дураком". Изобретатель также заявил, что глава германского правительства должен "немедленно уйти в отставку".

Подобные формулировки американец позволил себе после заявления Шольца, в котором он выразил соболезнования семьям жертв теракта в Магдебурге 20 декабря.

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