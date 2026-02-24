'Пусть дадут свои предложения': Огрызко объяснил, как Украина может ответить на давление США относительно проведения выборов во время войны

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что требования о проведении президентских выборов до лета в условиях полномасштабной войны нереалистичны. В ответ на сигналы из США он предлагает официально пригласить международных наблюдателей и продемонстрировать ситуацию с безопасностью на местах.

Это станет лучшим аргументом в дискуссии о целесообразности выборов во время боевых действий. Об этом Владимир Огрызко заявил в интервью для OBOZ.UA.

По словам экс-министра, вопрос заключается не в том, нужны ли Украине выборы, а в том, что их физически невозможно провести в условиях ежедневных ракетных и артиллерийских обстрелов. Организация голосования в стране, которая находится в состоянии полномасштабной войны, создает прямую угрозу для жизни миллионов граждан.

В качестве возможного дипломатического шага экс-министр предлагает пригласить специальную миссию наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая занимается мониторингом и оценкой избирательных процессов. При этом он советует разместить представителей миссии не в тыловых регионах, а в прифронтовых городах – в частности, вблизи Покровска, Краматорска, Харькова, Херсона или Одессы.

По убеждению дипломата, в случае такого предложения международные наблюдатели могут отказаться от поездки из-за рисков безопасности. И это, по его словам, станет наглядным ответом на призывы провести выборы во время активной фазы войны.

Огрызко также напомнил, что Соединенные Штаты являются членом ОБСЕ, поэтому могут присоединиться к организации и мониторингу избирательного процесса, если считают его возможным в условиях боевых действий. В то же время дипломат скептически оценил реалистичность такого сценария, подчеркнув, что без гарантий безопасности проведение общенационального голосования невозможно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Соединенные Штаты требуют от Украины провести выборы президента до начала лета. Однако в нынешних условиях, когда многие украинцы находятся за границей или на оккупированных территориях, сделать это крайне сложно.

