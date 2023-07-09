Процесс вступления Украины в НАТО нужно начать уже сейчас – экс-президент Литвы

Процесс по вступлению Украины в Североатлантический альянс следует начинать уже сейчас и проводить по ускоренной процедуре. Ожидание окончания полномасштабных боевых действий для предоставления Киеву членства в НАТО создадут условия для диктатора Владимира Путина бесконечно затягивать войну.

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Об этом заявила бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью изданию Associated Press. При этом она не считает, что ближайший саммит НАТО в Вильнюсе предоставит Украине положительные ответы на все запросы, которые она ожидает.

"Запад, даже после того, как Россия развязала величайшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, никогда по-настоящему не понимал угрозы, которую Москва представляет для континента. Это не просто война против Украины, это поход против всей нашей цивилизации", – подчеркнула политик.

Грибаускайте считает, что Украина должна победить, иначе весь западный мир останется в неопределенном положении. Агрессия может набрать силу в любой момент, даже спустя десятилетия.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, приглашение Украины в НАТО на предстоящий саммит в Вильнюсе продемонстрировало миру прочность и единение Североатлантического альянса.

"Нам нужна эта мотивация, нам нужна честность в наших отношениях", – подчеркнул глава нации.