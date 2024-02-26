'Процесс может затянуться': нардеп рассказал о работе Рады над законопроектом о мобилизации

В Верховной Раде Украины не могут точно сказать, когда начнут голосование во втором чтении законопроекта №10449 по изменениям в мобилизации. Процесс рассмотрения документа, одобренного в первом чтении 7 февраля, может затянуться.

Ведь в первоочередной проект было подано тысячи правок. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Железный нардеп".

"Еще до сих пор продолжается сведение правок (их поступило много, сколько – увидим, когда будет финальная таблица)", – отметил он.

Депутат ожидает, что уже со вторника, 27 февраля, начнется работа Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок. По уточненным данным, их поступило 4195, от самого Железняка – 40.

"Если все будет продвигаться хорошо, тогда уже с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде", – предположил парламентарий.

В то же время добавил: поскольку правок много, этот процесс в зале ВРУ может затянуться на несколько дней.

Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ранее тоже анонсировал, что проект закона №10449 по поводу изменений в мобилизации парламентарии начнут рассматривать во втором чтении не ранее 6 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что они рассматривают идею справедливой мобилизации в Украине. В первую очередь речь идет о вручении повесток понятным всем способом, сроках пребывания на передовой и ротации военных, мотивировании защитников.

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