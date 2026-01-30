'Процедура прозрачная': глава Совета прокуроров отреагировал на критику отбора руководства САП

Председатель Совета прокуроров Украины Руслан Романов высказался по поводу отбора кандидатов в Конкурсную комиссию для проведения конкурса на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Одного из них – Алексея Шевчука – раскритиковали общественные организации и медиа.

Видео дня

Свой комментарий Романов дал в интервью "Судебно-юридической газете". Он заявил, что то, что отдельные медиа "манипулируют ситуацией" вокруг формирования состава Конкурсной комиссии, "навязывая обществу свое субъективное видение", вызывает беспокойство.

По словам Романова, при этом игнорируются требования действующего законодательства. Он отметил, что процедура отбора в Конкурсную комиссию является абсолютно прозрачной.

"Кроме того, считаю, что это в некоторой степени является давлением на генерального прокурора, который своевременно, в определенный Законом способ, соблюдая процедуру, предусмотренную требованиями Закона Украины "О прокуратуре" определил трех членов Конкурсной комиссии.

А если бы генеральный прокурор не определил этих кандидатов, то можно предположить, что в медиа снова появились бы нарекания на несвоевременность или затягивание формирования состава Конкурсной комиссии", – сказал прокурор.

Процедура отбора: что известно

Совет прокуроров Украины 27 ноября 2025 года своим решением утвердил Рекомендации по оформлению и представлению документов. Это решение было обнародовано на официальном сайте Совета прокуроров Украины.

В Рекомендациях была подробно описана информация по оформлению и подаче документов лицами, которые изъявили намерение принять участие в отборе в состав Конкурсной комиссии. В частности, о том, каким требованиям должно соответствовать лицо, кто не может быть членом Конкурсной комиссии, какие именно документы необходимо подать, а также четко установленные сроки подачи документов.

На следующий день, 28 ноября 2025 года, Совет на своем сайте объявил о начале отбора лиц в состав Конкурсной комиссии, которая будет заниматься организацией и проведением конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В определенный срок в Совет прокуроров подали пакет документов четыре человека, среди которых было три представителя прокурорского сообщества и один адвокат. Другие лица – ни юристы, ни представители общественных объединений – не изъявили желания принять участие в отборе и не подали документы, отметил Романов.

По результатам обработки представленных документов, никаких обстоятельств, которые в соответствии с законом делали бы невозможным участие лиц в отборе не установлено, сказал он. Все четыре кандидата были допущены к участию в отборе и прошли соответствующие собеседования.

Рассмотрев полученные документы на заседании Совета прокуроров Украины 9 декабря 2025 года, Совет принял решение о внесении предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии и предложил генеральному прокурору назначить в ее состав трех человек – работников прокуратуры. Соответствующее решение в тот же день опубликовано на сайте Совета прокуроров Украины.

В дальнейшем, в связи с тем, что от одного из кандидатов в Совет прокуроров Украины поступило заявление об исключении из числа кандидатов в состав Конкурсной комиссии по собственному желанию, Совет прокуроров на заседании 18 декабря 2025 года решил удовлетворить это заявление. Таким образом, Советом прокуроров Украины генеральному прокурору было предложено назначить в состав Конкурсной комиссии двух человек. Соответствующее решение также было обнародовано на сайте Совета прокуроров Украины и направлено генпрокурору.

В связи с предложенным Советом прокуроров Украины недостаточным количеством кандидатов и с целью обеспечения своевременного выполнения требований абзаца 4 части 3 статьи 29-1 Закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор определил адвоката Алексея Шевчука членом Конкурсной комиссии, поскольку он остался единственным кандидатом, который в определенный срок подал свои документы.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный прокурор Руслан Кравченко включил в конкурсную комиссию, которая будет выбирать руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), адвоката Алексея Шевчука. Соответствующий приказ генпрокурор подписал 23 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!