Прошел обсуждение в комитете: Стефанчук сказал, когда Рада рассмотрит законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады. На ближайшем заседании парламента документ может быть внесен на рассмотрение нардепов.

Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что сейчас готовится сравнительная таблица ко второму чтению законопроекта.

"Этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады, сейчас готовится таблица сравнения ко второму чтению. Я очень надеюсь, что на ближайшем заседании Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал", – сказал Стефанчук.

Глава ВР напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Также глава государства подписал закон об электронном кабинете военнообязанного, который Верховная Рада приняла. Кроме того, парламент принял законопроект, устанавливающий определенные гарантии для военных.

"И сейчас мы работаем фактически над четвертым законопроектом. Это изменения в закон о мобилизации, где четко будут установлены критерии справедливости относительно выполнения гражданами Украины своей обязанности защищать Отечество.... Еще раз подчеркну, я убежден, что у нас будет потенциал на ближайшие заседания Верховной Рады вынести его в зал", – сказал Стефанчук.

Как сообщал OBOZ.UA:

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в прохождении военной службы в ВСУ.

В тот же день глава государства подписал закон, открывающий новые возможности цифровизации в армии, в частности, он предусматривает создание электронного военнообязанного кабинета. В Министерстве обороны отметили, что в этом законе нет никакого положения по электронному вручению повесток.

Законопроект №10449 о мобилизации и военной обучении внесут на рассмотрение Верховной Рады для голосования ориентировочно в середине апреля. Документ вступит в силу через месяц после принятия, однако неизвестно, сколько времени для этого понадобится.

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