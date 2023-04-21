'Просчитали риски': Подоляк объяснил, почему в России признали удар по Белгороду, и потроллил РФ за ядерные угрозы

В России признались, что их же вооруженные силы сбросили авиабомбу на Белгород, чтобы не деморализовать граждан. Власти РФ боятся признавать незащищенность собственных территорий.

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Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона 21 апреля. Он пояснил, что после случайного взрыва в Белгороде оккупанты просчитали риски и потому минобороны РФ заявило, что их самолет бомбил российскую территорию.

"Они посчитали риски. Если они скажут, что это Украина атаковала – тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена", – отметил Подоляк.

После таких инцидентов угрозы Кремля и президента России Владимира Путина выглядят достаточно комично, добавил советник руководителя ОП.

"Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что "мы можем применить тактическое ядерное оружие", здесь вопрос не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас-то ПВО есть, а у них же нет", – потроллил Путина Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Белгороде вечером 20 апреля прогремел мощный взрыв. В сети опубликовали кадры, где на дороге видна огромная воронка. Взрывная волна была такой силы, что одно из авто выбросило на крышу магазина.

– Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших.

– В минобороны РФ заявили, что с летевшего атаковать Украину самолета Су-34 "сошел авиационный боеприпас". В ведомстве заявили, что жертв нет.

– Сеть накрыла волна мемов после взрыва в Белгороде. Они пишут, что детонации якобы не было, а был "шлепок в асфальт". Другие высмеяли слова россиянки, написавшей, что она слышала "глухие бахи" – пользователи создали мемы с композитором Бахом.