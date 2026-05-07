Сценарий с российскими провокациями в ближайшие дни выглядит достаточно реалистичным. Интервью с Бессмертным

Ситуация вокруг так называемого "перемирия до 9 мая" все больше напоминает не дипломатический процесс, а соревнование политических манипуляций. Москва предлагает короткую паузу под собственный календарь – исключительно для безопасного проведения сакрального для Кремля парада, одновременно не демонстрируя никакой готовности к реальной деэскалации. Зато Киев отвечает зеркально, но стратегически сильнее: предложением немедленного и бессрочного прекращения огня, что автоматически переводит игру из плоскости символизма в плоскость реальной ответственности. Украина же пытается перевести дискуссию в стратегическую плоскость. Предложение бессрочного прекращения огня – это попытка показать готовность к реальному миру и одновременно поставить Москву перед выбором.

Реакция России оказалась показательной. Сразу после объявленного Украиной "режима тишины" – удары по Харькову, Запорожью, Сумах, атаки дронами и ракетами. На этом фоне Владимир Зеленский прямо заявил: Россия фактически сорвала объявленное прекращение огня, продемонстрировав, что даже минимальные договоренности для нее не являются обязательными. Это не просто срыв – это сознательная тактика давления и одновременно попытка навязать собственные правила игры. Фактически, Путин пытается одновременно вести наступление и требовать тишины там, где ему это выгодно. "Перемирие Путина" выглядит попыткой выиграть несколько дней без рисков для собственного имиджа. И если даже этот минимальный сценарий срывается – это уже не просто дипломатическая неудача, а прямой удар по образу контроля над ситуацией, который Кремль так тщательно пытается сохранить.

На этом фоне показательно и дипломатическое измерение. Телефонный разговор Лаврова с Рубио фактически сводится к попытке Москвы подключить Вашингтон как инструмент давления на Киев, чтобы заставить его принять краткосрочные условия Кремля.

В итоге, временное перемирие становится инструментом игры: для Путина – это безопасный парад и необходимые сакральные шаги для удержания стабильности внутри, для Украины – тест на отстаивание собственной позиции, а для США – точка, где определяется их реальная роль в войне.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Тема с перемирием набирает обороты. Путин пытался протолкнуть этот сценарий через Трампа, а когда не сработало, то Москва односторонне объявила "тишину" на 8–9 мая. Зеленский ответил своим предложением с 6 мая. Но после этого Россия не прекратила обстрелы Украины. Правильно ли Украина вошла в эту игру?

– Я бы все же вернулся к разговору Трампа и Путина, потому что именно он дает ключ к пониманию нынешней ситуации. Как выяснили журналисты, примерно три четверти разговора касались Ближнего Востока и ситуации в Персидском заливе. И важное уточнение – тему перемирия поднял именно Путин, а не Трамп. Хотя Трамп публично заявлял, что это его инициатива, мол, он предложил перемирие на период празднования в России. Это принципиальный момент, который стоит зафиксировать. Реальная инициатива исходила от Путина. Почему? Потому что он в уязвимой позиции. Его интересует прежде всего собственная безопасность. И через Трампа он пытался надавить на Киев, чтобы Украина не совершала никаких атак в эти дни, особенно по Москве. Все остальное для него второстепенно. Его фокус – Красная площадь, парад, телевизионная картинка и дальнейшая раскрутка пропаганды. Именно под это он и пытался подвести так называемое "перемирие".

После этого разговора, через несколько дней, с Киевом начали осторожно контактировать из Госдепа – не из Белого дома, что тоже показательно, с сигналами, что стоит рассмотреть определенные варианты. Это важно зафиксировать. Украина не могла это игнорировать – начались официальные контакты, нужно было формировать позицию. И, по моему мнению, реакция была правильной.

Обратите внимание: после разговора из Кремля пошли односторонние инициативы. Украина же долгое время держала паузу и фактически говорила: нам никто ничего официально не предлагал. Параллельно появлялись сигналы, что определенные консультации продолжаются. Трамп это не афишировал, но пытался создать впечатление, что именно он руководит процессом и будет влиять на Украину, включая разговоры с Зеленским. Даже в малозамеченном интервью он начал неожиданно хвалить Зеленского.

– Если говорить о разговоре Лаврова с Рубио накануне – не свидетельствует ли это о том, что звонки из Госдепа не дали того результата, на который рассчитывали в Москве?

– Ситуация здесь довольно прозрачная. В идеальном для Кремля сценарии звонок должен был бы совершить сам Трамп. Но Трамп хорошо понимает, что с Киевом такая схема уже давно не работает. Украина не дает автоматических ответов "да" или "нет" под внешнее давление. Решения принимаются, исходя из собственных интересов. Именно поэтому в ход пошли контакты через Госдеп.

Разговор Лаврова и Рубио по сути напоминание Кремля Вашингтону: вы же обещали повлиять на Киев, чтобы 9 мая не было ударов по Москве. И это еще и тест – насколько Вашингтон способен влиять на Украину. Москва проверяет границы этого влияния. В ответ Украина сделала свой ход. Фактически сказала: мы действуем открыто, объявили свою позицию, а вы там между собой о чем-то договариваетесь, не уведомляя нас официально. В итоге и Трамп, и Путин уже понимают ключевую вещь – все упирается в позицию Киева, который будет действовать не с учетом пожеланий Вашингтона или Москвы, а исходя из собственных интересов и позиции европейских партнеров.

И здесь стоит вспомнить статистику. Почти 50 перемирий с 2014 до 2022 года – 47, если точно – и каждое нарушалось Россией. После 2022 года – та же история, десятки и сотни нарушений. Поэтому для Украины это изначально выглядело как тактический маневр Путина. И то, что он боится за свою безопасность, – это его проблема, а не украинская. Почему действия Украины сейчас правильные? Потому что они не дают Москве создать пропагандистский фундамент под 9 мая и разогнать очередную волну "победного" нарратива.

– Насколько для Путина критично провести парад – и провести его спокойно, уверенно, без срывов? Ведь в его парадигме – это один из крупнейших сакральных символов, который нельзя нарушать, потому что возможны последствия. Станет ли это символическим поражением? Может ли это быть определенным сигналом, что его система дает сбой?

– Здесь важно понимать – а что же такое 9 мая для Москвы, для Путина и для всей их пропагандистской машины? Это не один день – это год заранее заложенного нарратива. Я бы даже ответил вопросом на вопрос: а нужно ли было проводить парад в ноябре 1941 года в Москве? С точки зрения рациональности – нет. Но с точки зрения символа – да. Мы этого до конца не поймем, потому что живем в другой реальности.

Полностью согласен, что для Путина это сакральная история. Он мыслит категориями империи, представляет себя носителем исторической миссии. Эти танки, которые проедут по Красной площади, эти картинки, которые потом смонтируют вместе с кадрами Второй мировой и нынешней войны – это инструмент, который еще год будет работать на внутреннюю аудиторию. Это непрерывный поток пропаганды, который раздается отовсюду. И да, это примитивно, это грубо, но оно работает как механизм. Пока в Украине пытаются решать сложные социальные проблемы, реабилитацию военных, поддержку общества, там все значительно проще – телевизор, дешевый алкоголь и бесконечное повторение одного и того же нарратива. Эту систему Путин не создал с нуля – он ее восстановил. Это модернизированная версия советской модели, которая работает 24 часа в сутки. И в этом смысле парад – это основа. Это фундамент, на котором строится дальнейшая информационная накрутка. Это ресурс для воздействия на десятки миллионов людей. Мы можем этого не воспринимать, но для этой системы это критически важно.

– Не считаете ли вы, что нынешняя истерика с российской стороны относительно перемирия – в частности заявления, что в случае удара будет "уничтожен центр Киева", – может быть подготовкой к провокации? То есть гипотетически – какой-то инцидент вблизи Москвы или даже символически возле Кремля, после чего Россия заявляет, что "защищается", и использует это как повод для более жестких ударов по гражданскому населению?

– Начнем с главного. Никакой "вундервафе" у России нет. Все, что они могли применить, они уже применили. Единственное исключение – ядерное оружие. Но его использование – это фактически самоубийство для режима. Это не просто разрыв с Западом – это разрыв даже с Китаем. И в Кремле это прекрасно понимают. Это красная линия, которую они не перейдут. Все остальное мы видели много раз. Реальность определяется не заявлениями, а возможностями.

Украина демонстрирует эффективность ПВО на уровне более 97%. Это беспрецедентный показатель. Такого нет нигде. Даже на учениях западные системы не показывали более 70%. И это один из факторов, который шокирует как Москву, так и западных партнеров. Потому что речь идет не только о технике, а об уровне адаптации, модернизации и использования этой техники. Украинские военные фактически совершенствуют эти системы в процессе боевого применения. И делают это без лишней огласки. Поэтому все эти заявления об "уничтожении центра Киева" – это больше об информационном давлении, чем о реальных возможностях.

Что касается провокаций – такой сценарий нельзя исключать. Россия неоднократно использовала подобные методы. Но опять же, этот вопрос не новый, и к нему готовы. И когда слушаешь отдельные заявления российских спикеров, возникает простой вопрос – они сами верят в то, что говорят, или это уже чистая инерция пропаганды.

– Владимир Зеленский заявил, что "российская сторона сорвала режим прекращения огня и по итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями". Какого развития событий можно ожидать?

– Нарушение режима тишины со стороны РФ фактически не влияет на развитие событий. В этой ситуации никакие звонки из Вашингтона или из других столиц также ничего не меняют. Московский правитель действует исключительно так, как считает нужным. Ему безразлично, как это воспринимают в Вашингтоне или Киеве.

Трамп в этой конфигурации выглядит растерянным. Он не понимает, как дальше развивать ситуацию. Намерение давить на президента Зеленского не срабатывает, потому что Киев давно дал понять – внешнее давление не определяет украинские решения. Когда же Трамп делегирует это Госдепу, это лишь подчеркивает его неуверенность и отсутствие четкого плана. Более того, своими действиями Москва фактически привязывает Трампа к себе. Он не может публично признать собственное бессилие, поэтому вынужден маневрировать и придумывать новые ходы. Но реальность очевидна – Кремль не принимает украинской позиции.

Важно четко зафиксировать: Москва не рассматривает перемирие как путь к переговорам. Для нее это не инструмент мира. Ее требование остается неизменным – капитуляция Украины. В этой логике "перемирие" – это лишь тактический инструмент. Кремль пытается использовать Трампа, чтобы тот давил на Киев и гарантировал отсутствие ударов по Москве 9 мая. Речь идет не о мире, а о безопасной картинке для внутренней пропаганды. Фактически, нарушение договоренностей стало демонстративным сигналом. Москва показала, что действует по собственным правилам и не собирается подстраиваться под чужие инициативы.

В этой ситуации действия украинского военно-политического руководства выглядят логичными. Украина дала четкий сигнал – Москва не намерена двигаться к миру. И это не новая позиция, но сейчас она стала еще более очевидной. Нарушение перемирия лишь подтверждает: никакого конструктивного диалога Кремль не планирует. В его логике война является базовым состоянием. Формула проста и жесткая – пока существует нынешний российский режим, война остается его ключевым инструментом существования.

– Мы с вами зафиксировали, что для Путина провести удачно и спокойно парад – сверхважно идеологически-пропагандистской точки зрения. Должна ли Украина все же согласилась определенным образом на это перемирие? Ведь срыв этого сценария мог бы ударить по Путину довольно болезненно.

– Здесь важно другое. Украина, по сути, создала ситуацию неопределенности. А это как раз тот инструмент, который Россия годами использует против нас – через информационное поле навязывает нервозность и нужные ей нарративы. Разница в том, что на этот раз Украина применила этот подход в ответ. И вы правильно ставите вопрос глубже – почему мы вообще должны реагировать на эти инициативы, почему должны входить в эту логику, и при чем здесь Вашингтон. Потому что формально никакого прямого предложения от Москвы не было. И это как раз поднимает планку. Украина вполне логично может сказать – мы не получали официальных предложений, следовательно, действуем в собственной логике.

Тут для меня вопрос был принципиальным с самого начала – какой смысл входить в эту игру, если очевидно, что она не будет выполняться Россией. Если для Путина это вопрос безопасности его картинки на Красной площади – это его проблема. И если он боится ударов, то это означает лишь одно – он будет концентрировать максимальное количество ПВО, ПРО, РЭБ вокруг Москвы. А это, наоборот, открывает другие направления. Логика проста – если где-то чрезмерная концентрация защиты, значит, где-то образуется уязвимость. Его мышление эгоцентричное, замкнутое на себе. И даже эти инициативы – это не о войне в целом, а о его личной безопасности и символических датах.

Украина же действует системно. Если есть возможность давить по логистике, по инфраструктуре, по критическим объектам – это и надо делать, уточняя цели и повышая эффективность. Это уже вопрос разведки и точности ударов. И еще один момент. Большая территория России означает ограниченность ее систем защиты. Невозможно закрыть все. И это объективная реальность.

– Дональд Трамп в своем последнем интервью как-то весьма определенным образом изменил свою риторику. Довольно неожиданные комплименты: "Зеленский хитрый, но мне нравится", "украинцы лучшие воины в Европе". А потом еще и решение Госдепа, который согласовал продажу высокоточных авиабомб на значительную сумму. При том, что параллельно США ограничивают поставки для Европы, даже по уже оплаченным контрактам. Это что – реакция на то, что Украина начала игнорировать американские сигналы?

– Это конъюнктура момента. Если говорить языком самого Трампа, то сейчас у Зеленского "пошла карта". И это видно по реакции Европы. Там четко понимают – у Путина выбор ограничен, фактически это война без альтернативы. Что касается Трампа, он сам оказался в ситуации, которая его превышает. И здесь, если хотите понять его поведение, стоит смотреть не только на американские источники, но и на израильскую аналитику – там очень четко описывают масштабы рисков. Суть проста – он оказался между несколькими кризисами одновременно и не имеет четкого плана выхода. Отсюда и эти колебания – от комплиментов до противоречивых решений. И в результате складывается впечатление, что и Путин, и Трамп пытаются использовать друг друга, чтобы выиграть время и стабилизировать собственную ситуацию.