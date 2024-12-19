Прочь ОПЗЖ: Порошенко призвал Раду лишить мандатов пророссийских нардепов

Верховная Рада должна принять закон о лишении мандатов нардепов от ОПЗЖ, уже неоднократно проявлявших свою пророссийскую позицию.

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Об этом заявил в парламенте лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Есть такой способ манипулирования общественным сознанием – называется "заговорить проблему". Разве это проблема, что Бойко есть в каком-нибудь комитете? А эти кремлевские подхалимы сейчас здесь, в зале Верховной Рады дерут горло", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что неестественная коалиция ОПЗЖ с монобольшинством представляет угрозу для государства.

"Мы живем в совершенно разных вселенных: страна и они. Поэтому нужно немедленно поставить на голосование наш законопроект 8089 и выгнать этот хлам, эту "пятую колонну" из зала. Я убежден, что этого не произойдет, потому что эти негодяи каждый день ходят на Банковую, обсуждают сценарии "ждунов" и разрушают наше государство", – возмутился пятый президент.

"Нам нужно поставить на голосование НДФЛ бригадам, военный спецфонд, защиту армии, обеспечение беспилотниками, разведчиками, минами, снарядами – и этому всему мешают они. Они раскалывают общество, с ними не может быть единства. И они "ждуны", к сожалению, огромная угроза поражения Украины. Долой ОПЗЖ из зала!", – призвал Петр Порошенко.