'Проблема, которую нужно решить как можно быстрее': экс-чиновница НАТО рассказала, какая Украина может устроить Трампа

Президента США Дональда Трампа вполне устроит "слабая, политически нестабильная, разделенная и демилитаризованная" Украина, ему безразлична ее судьба. Американский лидер стремится к переделу мира – как и кремлевский диктатор Владимир Путин, – поэтому и пытается навязать собственные условия прекращения российско-украинской войны.

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Такое мнение озвучила экс-глава Штаба стратегического планирования НАТО Стефани Бабст. В интервью "Укринформу" она сказала, что Украина для президента Соединенных Штатов в первую очередь является проблемой.

"Какие бы ни были его мотивы и причины, Трамп стремится к более широкой перегруппировке между США и Россией. Украина для него – это прежде всего проблема, которую он стремится решить как можно быстрее… Он готов отдать Украину под агрессивное влияние России. Слабая и политически нестабильная, разделенная и демилитаризованная Украина устраивает и Трампа, и Путина", – предупредила эксперт.

Она не верит в справедливость мирного соглашения Трампа, потому что оно не о мире, а де-факто о капитуляции Киева.

"Поэтому свое соглашение он пытается втолковать украинцам и европейцам... Но Трампу это не удастся. В этом я уверена", – отметила Бабст.

Политик из Германии призвала европейцев помнить: какое бы соглашение не навязывал президент США, Российская Федерация во главе с Путиным будет продолжать представлять смертельную угрозу безопасности. Так было в 2014 году, когда РФ напала на Украину, и так есть до сих пор.

"Мы не можем сосуществовать рядом с огромной угрозой безопасности и питать надежду, что она не повлияет на нас", – констатировала бывшая сотрудница международного секретариата Альянса.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 марта ожидаются телефонные переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Глава США рассчитывает на то, что сможет заключить с ним соглашение.

– "Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Мы можем, а может – нет. Но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", – делился ожиданиями американский президент.

– 17 марта в Белом доме заявили, что Трамп якобы готов применить рычаги давления в отношении РФ.

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