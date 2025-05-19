'Пришло время привлечь к ответственности': Украине посоветовали подать жалобу на Ким Чен Ына в МУС

Бывший глава Международного уголовного суда Сон Сан Хен посоветовал официальному Киеву подать жалобу на корейского диктатора Ким Чен Ына, чтобы привлечь его к ответственности. Он добавил, что Украина могла бы аргументировать этот шаг как пострадавшая от КНДР сторона.

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Такое мнение экс-глава МКС высказал во время международной конференции в Сеуле. Его цитирует издание Yonhap.

"Как пострадавшая сторона официальный Киев имеет возможность подать жалобу против Северной Кореи в Международный уголовный суд. Хотя жалоба, поданная Украиной, была бы идеальной. Международный уголовный суд также имеет полномочия начать независимое расследование", – сказал экс-президент МУС.

Сон Сан Хен отметил, что ордер на арест МУС не имеет срока давности, а его наличие накладывает "значительное психологическое наказание", запрещая обвиняемому находиться на территории 124 стран-членов суда.

"МУС должен активнее реагировать на военные преступления, совершенные руководством Северной Кореи и их союзниками", – отметил экс-президент организации.

Стоит добавить, что несмотря на нарушения прав человека в Северной Корее, Международный уголовный суд не выдвигал обвинений Ким Чен Ыну. Однако теперь, считает Сон Сан Хен, есть достаточные правовые основания, чтобы Украина могла возбудить дело против него за содействие РФ во введении войны.

Ранее в Южной Корее заявили, что КНДР могла получить от России технологические разработки новой ракеты для ПВО. Глава КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе руководил учениями с вероятным запуском такой ракеты истребителем МиГ-29.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие войск Северной Кореи в войне РФ против Украины. На стороне Москвы северокорейские солдаты, по его словам, воевали, чтобы "защитить братскую нацию".

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