Северная Корея могла получить от России технологии для разработки новейших противовоздушных ракет

В Южной Корее заявили, что Северная Корея могла получить от России технологические разработки новой ракеты для ПВО. Глава КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе руководил учениями с вероятным запуском такой ракеты истребителем МиГ-29.

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Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, в понедельник, 19 мая, военные Южной Кореи заявили о возможности получения Пхеньяном технологической помощи от РФ в разработке новой ракеты класса "воздух-воздух" после испытания ее в КНДР.

В частности, в субботу государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын в начале недели руководил учениями летной группы ВВС по противовоздушной обороне и воздушным налетам.

По всей видимости, были представлены учения с боевой стрельбой, включавшие запуск новой ракеты класса "воздух-воздух" с истребителя МиГ-29.

"Мы считаем, что такая связь существует", – заявил на пресс-конференции полковник Ли Сон Чжун, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, отвечая на вопрос о том, получал ли Пхеньян оружие и передовые технологии от РФ в обмен на размещение своих войск.

Однако Ли заявил, что необходим дополнительный анализ для определения масштабов и объема возможной технологической помощи.

Он добавил, что КНДР, скорее всего, потребуется "значительное" время, чтобы развернуть такие системы вооружения для боевого применения.

"Было много случаев, когда Север пытался обмануть или преувеличить... проблемы с обеспечением запасными частями и материалами привели к задержкам в развертывании. Мы считаем, что системам вооружения также потребуется значительное время (для ввода в эксплуатацию)", – сказал Ли.

Южная Корея стремится разработать собственную систему ракет ПВО. Проект по созданию системы ракет класса "воздух-воздух" малой дальности планируют завершить к 2032 году и развернуть ее к 2035 году.

Последние учения Северной Кореи прошли на фоне того, как Ким Чен Ын подчеркивал важность модернизации обычных вооружений, недавно совершив ряд публичных визитов в воинские части и на заводы по производству боеприпасов, а также подчеркнул необходимость более активной подготовки к войне, отмечает Yonhap.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие войск Северной Кореи в войне РФ против Украины. На стороне Москвы северокорейские солдаты, по его словам, воевали, чтобы "защитить братскую нацию".

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