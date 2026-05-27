Украинцы в Польше будут сдавать водительские экзамены по-новому: что изменилось

Украинцам, проживающим в Польше, будет проще сдать экзамен на получение водительского удостоверения. Теперь в целом ряде городов пройти теоретическую часть тестирования теперь официально разрешено на родном украинском языке.

Об этом сообщает InPoland. Новая украиноязычная опция уже доступна в Варшаве, Кракове, Люблине, Гданьске, Белостоке, Тарнове, Ольштыне и многих других населенных пунктах страны.

Несмотря на это, практический экзамен по вождению на площадке и в городе принимают исключительно на польском языке. Однако для комфорта украинцев закон позволяет привлекать к процессу сертифицированного переводчика, который поможет коммуницировать с экзаменатором во время движения.

Требования к кандидатам

Возрастной ценз: 16 лет – для легких мотоциклов и квадроциклов, 17 лет – для легковых авто.

16 лет – для легких мотоциклов и квадроциклов, 17 лет – для легковых авто. Официальное подтверждение факта своего непрерывного проживания на территории Польши в течение не менее 185 дней.

Пакет документов

Заполненное заявление.

Актуальное фото.

Удостоверение личности.

Медицинская справка об отсутствии противопоказаний.

Подтверждение польского места жительства.

Письменное согласие родителей или опекунов (для несовершеннолетних).

Пошаговый алгоритм

Процедура получения водительского удостоверения в Польше жестко цифровизирована и завязана на государственную электронную систему профиля кандидата на водителя (Profil Kandydata na Kierowcę, или PKK). Путь к желанному документу состоит из последовательных этапов:

медицинский осмотр – прохождение врача и получение справки об отсутствии противопоказаний для вождения;

сбор документов .

. получение номера PKK – визит в местный ужонду для регистрации в системе и создания профиля кандидата;

– визит в местный ужонду для регистрации в системе и создания профиля кандидата; обучение – запись в автошколу для прохождения полного курса или самостоятельное изучение теории с отработкой только практики вождения;

– запись в автошколу для прохождения полного курса или самостоятельное изучение теории с отработкой только практики вождения; государственные экзамены (в центре WORD) – успешная сдача компьютерного теста по теории и практического экзамена по езде.

(в центре WORD) – успешная сдача компьютерного теста по теории и практического экзамена по езде. оплата и получение удостоверения – после уплаты 100 злотых государственного сбора "пластик" обычно изготавливается в течение 9 рабочих дней (статус можно отслеживать на сайте info-car.pl).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Польше разрабатывают новые правила сдачи экзаменов на водительские права. В частности уже этой осенью планируется отмена обязательного тестирования на автодроме – поведение водителя будут оценивать только в реальных дорожных условиях.

