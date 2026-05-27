Украинцы в Польше будут сдавать водительские экзамены по-новому: что изменилось
Украинцам, проживающим в Польше, будет проще сдать экзамен на получение водительского удостоверения. Теперь в целом ряде городов пройти теоретическую часть тестирования теперь официально разрешено на родном украинском языке.
Об этом сообщает InPoland. Новая украиноязычная опция уже доступна в Варшаве, Кракове, Люблине, Гданьске, Белостоке, Тарнове, Ольштыне и многих других населенных пунктах страны.
Несмотря на это, практический экзамен по вождению на площадке и в городе принимают исключительно на польском языке. Однако для комфорта украинцев закон позволяет привлекать к процессу сертифицированного переводчика, который поможет коммуницировать с экзаменатором во время движения.
Требования к кандидатам
- Возрастной ценз: 16 лет – для легких мотоциклов и квадроциклов, 17 лет – для легковых авто.
- Официальное подтверждение факта своего непрерывного проживания на территории Польши в течение не менее 185 дней.
Пакет документов
- Заполненное заявление.
- Актуальное фото.
- Удостоверение личности.
- Медицинская справка об отсутствии противопоказаний.
- Подтверждение польского места жительства.
- Письменное согласие родителей или опекунов (для несовершеннолетних).
Пошаговый алгоритм
Процедура получения водительского удостоверения в Польше жестко цифровизирована и завязана на государственную электронную систему профиля кандидата на водителя (Profil Kandydata na Kierowcę, или PKK). Путь к желанному документу состоит из последовательных этапов:
- медицинский осмотр – прохождение врача и получение справки об отсутствии противопоказаний для вождения;
- сбор документов.
- получение номера PKK – визит в местный ужонду для регистрации в системе и создания профиля кандидата;
- обучение – запись в автошколу для прохождения полного курса или самостоятельное изучение теории с отработкой только практики вождения;
- государственные экзамены (в центре WORD) – успешная сдача компьютерного теста по теории и практического экзамена по езде.
- оплата и получение удостоверения – после уплаты 100 злотых государственного сбора "пластик" обычно изготавливается в течение 9 рабочих дней (статус можно отслеживать на сайте info-car.pl).
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Польше разрабатывают новые правила сдачи экзаменов на водительские права. В частности уже этой осенью планируется отмена обязательного тестирования на автодроме – поведение водителя будут оценивать только в реальных дорожных условиях.
