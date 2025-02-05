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Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломат

Блог | Природные ресурсы Украины как фактор обеспечения национальной безопасности

Природные ресурсы Украины как фактор обеспечения национальной безопасности

Президент Дональд Трамп заявил, что США уже оказали Украине огромную помощь, намного превышающую то, что суммарно дала вся Европа. Но в то же время эта война касается американцев в значительно меньшей степени, чем европейцев. Ведь между Америкой и войной лежит целый океан, а не условные границы на карте общего континента. Поэтому американцы и дальше готовы помогать Украине, однако они хотят гарантий, что эта помощь не будет благотворительностью, а будет должным образом компенсирована Соединённым Штатам. "Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы... Мы хотим заключить с Украиной соглашение, по которому они обеспечат нашу помощь своими полезными ископаемыми и другим", - заявил Д.Трамп.

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Россия уже оккупировала 38% месторождений редкоземельных минералов Украины, а США заинтересованы в получении доступа к украинским ресурсам. Украина имеет значительные запасы цветных и редкоземельных металлов, в частности, уникальные месторождения бериллия, циркония, тантала, комплекс фосфорных руд. Киев также имеет реальную возможность выйти на мировой рынок с чистыми и сверхчистыми металлами, такими как галлий, индий, таллий, свинец, олово. К сожалению, украинские энергетические месторождения, металлы и минералы стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов уже находятся под контролем России. Помимо 63% угольных месторождений Украины Москва присвоила 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 38% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий. Кремль захватил 41 месторождение угля, 27 участков природного газа, 14 участков пропана, 9 месторождений нефти, 6 месторождений железной руды, 2 участка титановой руды, 2 участка циркониевой руды, один участок стронция, один участок золотодобычи и один значительный карьер известняка. Поэтому вложив в войну против Украины 0,5 триллиона долларов, Москва захватила природные богатства в 25 раз больше вложенного, что только подтверждает характер этой войны как исключительно грабительский и колониальный.

Украина имеет самые большие в Европе запасы лития, титана и значительные залежи других ископаемых, необходимых в производстве аккумуляторов, электротранспорта и другой техники, а также обеспечение топливом атомных электростанций. Поэтому Киев разработал инвестиционный портфель по их совместной разработке стоимостью 3,6 млрд. дол. Ещё в 2023 году Кабинет министров Украины утвердил список полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики и обороны, а также месторождений, где их добывают. Список содержит 5 полезных ископаемых: ванадиевые, литиевые, титановые, урановые руды и калийную соль. Именно на эти месторождения могут быть заключены соглашения о разделе продукции, а это 26 месторождений.

Совместная разработка месторождений редкоземельных металлов была частью Плана победы президента Украины Владимира Зеленского, предложенного избранному президенту США осенью 2024 года. Речь, в частности, шла о совместной разработке месторождений лития и титана. План победы содержит предложение для международных партнеров по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместному инвестированию и использованию экономического потенциала. Ведь залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых целей захвата РФ в этой войне. "Украина предлагает США вместе с определёнными партнерами, в частности это Евросоюз, частью которого Украина будет, и с другими партнёрами в мире, заключить специальное соглашение относительно совместной защиты имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это также - мир благодаря силе. Экономической силе", - акцентировал В.Зеленский. Президент Украины выразил мнение, что такое соглашение органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию. Дональд Трамп, как сообщает Financial Times, заинтересовался этим пунктом "Плана победы", а сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что украинские редкоземельные элементы могут стать стратегическим активом. Президент В.Зеленский осенью уже обсуждал этот вопрос с Д.Трампом.

Редкие металлы обладают уникальными свойствами, что делает их незаменимыми в высокотехнологичной промышленности, включая производство электроники, аккумуляторов, магнитов, лазеров и современной военной техники. Украина имеет запасы лития – около трети от доказанных в Европе; запасы графита – входит в топ-5 ведущих государств; запасы титана – входит в топ-10 стран; залежи урановых руд – занимает первое место в Европе и 11-е в мире. В Украине также есть запасы и другого критического сырья: марганца, железа, золота, свинца, цинка, кобальта, никеля, меди, циркония и т.д.

Значит ли всё это, что Украине следует ожидать новых поставок оружия из-за океана и быть готовым к продолжению войны. Также не исключено, что президент США вооружит Украину до зубов, однако не позволит применять всё оружие в надежде на заключение быстрого мира. Что касается редкоземельных металлов, то часть из них залегает в оккупированной зоне. Возможно, Украине теперь дадут оружие, чтобы их вернуть военным путем. Канцлер Германии А.Шольц назвал предложение президента США "привязать" помощь Киеву к украинским ресурсам "эгоистическим". По его словам, Киев должен использовать эти ресурсы для восстановления страны по окончании боевых действий. Между тем Украина готова к договоренностям с президентом США, ведь среди населения есть понимание, что если природные ресурсы не использовать вместе с США, то со временем Россия их сможет просто бесплатно захватить, как уже это сделала на Донбассе и временно оккупированной территории Запорожской и Херсонской. областей. Вместе с этим в Украине от Вашингтона ожидают необходимую помощь в окончании российской агрессии и надёжные гарантии безопасности, чтобы предотвратить войну в будущем.

Российская пропаганда пытается искажать заявления Д.Трампа, чтобы дискредитировать украинское руководство и партнёрство с Вашингтоном. Однако сотрудничество с США и ЕС по украинским стратегическим ресурсам – это взаимовыгодное партнерство. Ведь Киев оставляет контроль над своими недрами.

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