"Принципиальный вопрос": Фицо заявил, что отмена права вето станет "началом конца" ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения, в ходе которой обозначил жесткую позицию Братиславы относительно реформирования и расширения европейского сообщества. Ключевой темой переговоров стало сохранение принципа единогласия при принятии важнейших решений в ЕС.

Видео дня

Фицо подчеркнул, что Словакия категорически против отмены права вето в вопросах внешней политики и безопасности. Об этом глава правительства Словакии написал в Facebook.

Защита суверенитета и права вето

Политик подчеркнул, что для Словакии сохранение принципа единогласия при принятии важнейших решений в Европейском Союзе является принципиальным вопросом.

"Для Словакии это принципиальный вопрос. Отмена права голоса в фундаментальной повестке дня Европейского Союза стала бы началом конца самого Союза", – заявил премьер-министр.

Также Фицо вновь подтвердил статус Словакии как сторонника расширения ЕС, однако указал на предвзятость Брюсселя в отношении некоторых кандидатов. Особое внимание было уделено Сербии. Премьер Словакии назвал отношение Евросоюза к Сербии "несправедливым", подчеркнув, что страна не заслуживает подобного давления.

Словакия поддерживает членство Сербии, Черногории и Албании, но настаивает на строгом соблюдении критериев без "коротких путей" и исключений. Фицо рассматривает расширение как инвестицию в безопасность Европы, при условии, что процесс остается прозрачным и равноправным.

Напомним, Фицо во время своего визита в Москву 9 мая передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского о готовности к прямым переговорам. Глава словацкого правительства не комментировал, как на это отреагировал главарь Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая в Ереване президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политики обсудили двустороннее сотрудничество и поддержку евроинтеграции Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!