'Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС': Зеленский в Ереване встретился с Фицо и раскрыл детали переговоров. Видео

4 мая в Ереване президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политики обсудили двустороннее сотрудничество и поддержку евроинтеграции Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале президента. По словам главы государства, в частности обсудили вступление Украины в ЕС.

"Коснулись и вопроса членства Украины в Европейском Союзе. Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это", – сообщил президент.

