"Конкретные вещи": Порошенко объяснил, почему Украине нужно немедленно возобновить диалог с Китаем

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна срочно возобновить диалог с Китаем. Он напомнил, что в 2023 году Китай предложил свой мирный план, который власти отвергли.

По словам Порошенко, Украина готова идти на условия, предложенные Китаем в свое время. Об этом он заявил во время спецэфира на телеканалах "Прямой" и "5 канал" к годовщине полномасштабного вторжения.

Нужен диалог с Китаем

Порошенко подчеркнул, что на сегодняшний день Украина не использует возможности Китая, при том, что Пекин предлагал свои мирные предложения по остановке войны.

"Что там было? Позиция номер один. Немедленное, всеобъемлющее и безусловное прекращение огня – говорит Китай, который может обеспечить это просто остановкой поставок комплектующих российской оборонной промышленности. Второе. Безусловное обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины. Третье. Гарантирована остановка обстрелов объектов критической энергетической инфраструктуры, включая атомные электростанции. Каков был ответ Украины? Это не отвечает украинскому интересу, сказала украинская власть. Почему? Это "пророссийская версия". И отвергли, оттолкнули. Сейчас немедленно нужно возобновить диалог с Китаем", – считает Порошенко.

Также он добавил, что никто не может быть против прекращения огня. Однако если россияне не готовы этого сделать, а диктатор РФ Путин понимает только язык силы, уже тогда следует обращаться за помощью к западным партнерам.

Давление на Россию

"Нам нужны абсолютно конкретные вещи. Изучите опыт подготовки Минских соглашений. С чего мы начали? Безусловное, всеобъемлющее прекращение огня. Никто не может быть против прекращения огня. Ничего другого не обсуждайте. Если же россияне не готовы этого сделать, а Путин понимает только язык силы – американцы, пожалуйста, дайте "Томагавки". Немцы, пожалуйста, дайте "Таурусы". Страны НАТО, пожалуйста, дайте противовоздушную оборону. Дайте совместное производство ракет Петриоту как единственного эффективного средства против баллистики. И как только пути заплатят цену, когда это будут реальные атаки по объектам топливной и энергетической промышленности России, это будет гораздо ближе к прекращению огня", – призвал Порошенко.

Пятый президент отметил, что Украина готовы идти на условия, предложенные Китаем в свое время, и которые, к слову, были поддержаны Бразилией.

"Кто, когда последний раз из украинской власти был в Китае? Никто. Это у нас такая роскошь, что мы способны игнорировать вторую экономику, которая на сегодняшний день является ключевым фактором давления на Россию. Я думаю, что это недальновидно", – считает Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Порошенко говорил, чт Украина должна срочно организовать финансирование подготовки энергетики к следующей зиме. Для этого правительство могло бы выпустить целевые ОВГЗ и за эти средства до осени обеспечить модернизацию и защиту энергосистемы.

