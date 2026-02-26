Украинским беженцам в ЕС уменьшают льготы: как изменили условия социальных выплат

В некоторых странах Европейского Союза украинским беженцам ужесточили условия получения социальных выплат и уменьшили их размеры. Кроме того, в Европе наблюдается общая тенденция на снижение поддержки украинцев.

Принимающие страны считают, что беженцы должны интегрироваться в жизнь страны. Среди требований: доказать, что украинцы ищут работу, учат язык и их дети ходят в школы. Об этом рассказала Дарья Михайлишина, постдокторантка Киевской школы экономики, в комментарии медиа.

"Некоторые страны делают условия для новых беженцев жестче, чем для старых, особенно, если они уже жили в других странах, или выехали из "безопасных" регионов Украины. Частично, эти люди воспринимаются, как экономические мигранты, которые ищут страну с более комфортным уровнем жизни, а не беженцы, бегущие от войны", – объясняет Михайлишина.

Выплаты в Польше: размер "привязали" к занятости

В Польше "привязывают" размеры помощи к занятости. Например, ежемесячные выплаты 800 злотых на каждого несовершеннолетнего ребенка может получить беженец, который официально трудоустроен, или занимается предпринимательством. "Это результат законопроекта, подписанного 13 сентября 2025 года после того, как президент Польши Навроцкий наложил вето на предыдущую версию", – рассказывает Михайлишина.

Сейчас отношение граждан Польши к украинским беженцам хуже – поддержку одобряют лишь 48% опрошенных, а 46% выступают против. Наиболее скептически настроены жители сел, люди с невысокими доходами и сторонники правых партий. Более половины поляков выступают за завершение войны в Украине ценой территориальных уступок, а 63% считают такой сценарий неизбежным.

Беженцы в Германии: уменьшили выплаты с приходом Фридриха Мерца

Ранее украинцы могли получать Bürgergeld – равные выплаты с гражданами Германии. К этим выплатам входили: бесплатное жилье, медицина, образование и возможность получать 563 евро на человека в месяц. Но ситуация изменилась в начале 2025-го – те, кто прибыл после первого апреля 2025 года, уже не мог претендовать на Bürgergeld.

Новоприбывшие начали получать выплаты по системе искателей убежища – более низкие выплаты, чем для граждан. Это произошло с приходом к власти правительства Фридриха Мерца, нынешнего федерального канцлера Германии. Кроме того, в конце июня 2025 года Бундестаг (парламент) проголосовал за прекращение права на воссоединение семей для беженцев. В целом, две трети немцев выступают за отмену Bürgergeld украинцам и за возвращение домой мужчин призывного возраста.

Украинцы в Чехии: отличаются условия для работающих и не работающих

В Чехии с 2025 года сократили выплаты до 200 евро на взрослого и 143 евро на ребенка. Но, если трудоспособный беженец не найдет работу за 150 дней – помощь уменьшают до 129 евро. Именно такой уровень прожиточного минимума в Чехии. Также с осени 2024-го срок бесплатного проживания составил три месяца. Для продолжения защиты требуется подтверждение аренды жилья.

Примерно треть чехов считает, что украинцы представляют больше пользу Чехии, чем угрозу. Но 60% опрошенных жителей страны считают, что украинцы получают из бюджета больше, чем приносят в него. Хотя это не соответствует действительности, сообщает Иржи Таборский, аналитик STEM, ведущего независимого института эмпирических исследований в Чехии.

Норвегия и Ирландия: как изменились правила

В Норвегии с 2025-го также ограничили поддержку – выплаты в 564 евро теперь начисляют только тем, кто живет в государственных общежитиях. Кроме того, в эти общежития не принимают беженцев с домашними животными. Также для украинцев до 24 лет бесплатная стоматология будет доступна только после 5 лет проживания в стране.

В Ирландии с августа 2024 года уравняли выплаты для всех украинцев, проживающих в государственном жилье – независимо от даты приезда помощь составляет 38,80 евро в неделю. Ранее эти выплаты составляли 220 евро. Но эти сокращения не касаются тех, кто арендует частное жилье или живет в семьях ирландцев.

В целом, по состоянию на весну 2025 года 80% европейцев поддерживают прием украинцев, об этом заявляет Евробарометр (проект регулярных опросов общественного мнения). Дарья Михайлишина объясняет, что уровень поддержки украинских беженцев отличается от одной страны к другой. По ее данным странами Европы, с самой низкой поддержкой являются:

Чехия – 53%;

Болгария – 69%;

Румыния – 71%;

Венгрия – 73%;

Польша – 74%

В свою очередь самая высокая поддержка у:

Финляндии – 97%;

Швеции – 97%;

Дании – 94%;

Испании – 93%;

Португалии – 91%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с марта для украинцев в Польше большинство медицинских услуг будет доступно только при условии наличия медицинского страхования. Полный бесплатный доступ сохранится только для детей, беременных, рожениц, пострадавших от насилия и тех, кто проживает в коллективных учреждениях.

