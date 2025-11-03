'Прилетает у нас не только по энергетике': Зеленский сказал, при каких условиях в Украине будет производиться до 800 дронов-перехватчиков в сутки

В понедельник, 3 ноября, президент Владимир Зеленский подтвердил намерения отечественной оборонной промышленности и Вооруженных сил Украины. По его словам, уже до конца осени 2025 года Украина намерена производить 600–800 дронов-перехватчиков в сутки. Но для этого нужны некоторые условия.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами. По словам главы государства, такого показателя удастся достичь, если вражеские атаки не повлияют на производство.

Президент также отметил, что российские атаки направлены не только на украинскую энергетику.

"Я говорил, что осенью будет до тысячи перехватчиков производиться в сутки. И так оно и будет. Безусловно, непростая история. Мы считаем, что до конца ноября будет производиться от 600 до 800 дронов-перехватчиков в сутки. Если ничего не сорвется, потому что иногда, мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает у нас не только по энергетике, вы должны также это знать", – добавил президент.

Зеленский также рассказал, что для атак уже используются новые ракеты "Фламинго" и "Рута".

"Мы очень неплохо идем в производство наших ракет. Я вам не скажу количество, но до конца этого года, как я и говорил, ожидаем массовое производство. Есть еще наши "Нептуны". Количество также не скажу, сколько мы применили. У нас есть "обычный". Есть "длинный". Он тоже уже хорошо себя показал", – добавил Зеленский.

Президент также анонсировал открытие двух "экспортных столиц", которые будут участвовать в совместном с Украиной производстве оружия. Это Берлин и Копенгаген.

Что предшествовало

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ускорить наращивание украинского производства вооружений и определил жесткий дедлайн для министра обороны Дениса Шмыгаля. Цель – достичь показателя, когда более половины оружия в обороне страны будет произведено в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, украинские дальнобойные удары по территории России существенно повлияли на топливную инфраструктуру страны-агрессора. Для большинства атак по заводам РФ использовалось оружие именно украинского производства – 90-95%, но применяют и ракеты, произведенные в Европе: преимущественно Storm Shadow и SCALP в меньшем количестве.

Также глава государства подтвердил, что "Фламинго" и "Рута" уже применялись в боевых условиях и дали ощутимые результаты. Они вписываются как элемент комплексных операций – в паре с другими ракетами, дронами и авиацией.

