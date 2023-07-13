Прикрылись Европой: 'слуги'-лоббисты устроили скандал, проталкивая скандальный законопроект 5655

Из недавней онлайн-дискуссии о последствиях законопроекта 5655, в которой принимали участие депутаты ВР от "слуг народа", чиновники и европейские партнеры Украины, буквально "выбросили" членов Ассоциации городов Украины мэров Киева, Львова, Житомира, Николаева и еще ряда городов, экспертов и журналистов. В итоге в этом подобии "дискуссии" с украинской стороны участвовали лишь главный лоббист законопроекта, нардеп от "СН" Елена Шуляк, профильный вице-премьер Александр Кубраков и близкие к ним депутаты и чиновники… Которые создали видимость "обсуждения" в попытке заполучить одобрение от европейских партнеров, игнорируя интересы общества и граждан

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"Кидок" в отношении мэров крупнейших городов Украины со стороны лоббистов был столь явным и грубым, что свое возмущенное недоумение по этому поводу выразили представители европейских структур. Которых, по сути, банально использовали для создания видимости цивилизованной дискуссии.

Напомним, скандальный законопроект 5655, по оценкам большинства экспертов, под видом "реформы" и "цифровизации" принесет анархию и беспредел в сфере строительства и застройки, в первую очередь – в крупных городах. Коммерческие застройщики смогут игнорировать интересы конкретной территориальной громады и не обращать никакого внимания на возмущение жителей городов, разворачивая стройки буквально во дворах домов. При этом опасный законопроект был брутально "продавлен" в Раде депутатами из числа "слуг народа", которые неприкрыто лоббируют интересы крупнейших застройщиков.

Все это случилось несмотря на огромное общественное возмущение и обоснованные возражения местного самоуправления. Также резко возражали против этого пагубного законопроекта и наши европейские партнеры. Европейский парламент уже предостерег главу государства Владимира Зеленского от подписания этого документа.

Представители Еврокомиссии и Европарламента (а не депутаты – авторы законопроекта) инициировали едва ли не первое максимально широкое обсуждение последствий документа 5655 с участием всех заинтересованных сторон, в том числе – территориальных громад. Наряду с инициаторами законопроекта в онлайн-дискуссии должны были принять участия представители Ассоциации городов Украины, руководители Киева, Львова, Житомира, Николаева, представители общественных организаций, эксперты.

Однако в решающий момент онлайн-встреча сначала задерживалась. А потом из зум-конференции без объяснений стали "выбрасывать" всех представителей украинской стороны, которые не входили в число лоббистов и сторонников скандального законопроекта.

На такой демарш, который имел место в присутствии европейских партнеров, жестко отреагировала Ассоциация городов Украины:

"Оскільки представникам місцевого самоврядування не дали можливості озвучити свою позицію на зустрічі з європарламентаріями, Асоціація міст України пропонує всім євродепутатам, які 11 липня взяли участь в обговоренні законопроєкту 5655 з його лобістами, стати учасниками відкритого обговорення за участі представників місцевого самоврядування, професійної спільноти, громадянського сектору та всіх охочих", – прокомментировал ситуацию руководитель АГУ Александр Слобожан.

На скандал, который устроили лоббисты законопроекта 5655, эмоционально отреагировали представители движения "Чесно", которые также не смогли принять участие в онлайн-встрече. И подчеркнули: такое происходит уже не в первый раз.

"... Громадські організації, представники місцевого самоврядування, ЗМІ сприймаються урядом як контактний зоопарк. Нас кличуть на подію в онлайн-форматі, де можна заблокувати звук або відключити від зустрічі".

Во многих городах Украины с большой тревогой наблюдают за скандальным "продавливанием" законопроекта 5655 лоббистами из числа "слуг народа". Важно понимать, что громады не против реформы строительной сферы в целом или цифровизации, которая ускоряет и облегчает процессы. Однако местное самоуправление очень беспокоит, что по условиям законопроекта застройщики смогут не учитывать интересы громад, возражения жителей, поскольку разрешительные процедуры будут сконцентрированы в столице.

"К примеру, если кто-то захочет построить завод в центре любого города Украины, то в теории сможет получить градостроительные условия" – приводит шокирующий пример один из представителей экспертного сообщества.

Кроме того, у местных властей хотят забрать функцию контроля за процессами застройки, передав этот функционал частным структурам, что несет огромные риски злоупотреблений. В итоге под видом "либерализации" строительной сферы, которую пытаются "продать" обществу лоббисты законопроекта, неизбежно может возникнуть анархия в деле застройки. При этом ответственность за то, что происходит в конкретных городах, громадах, будет лежать на местном самоуправлении.

Местное самоуправление, громады и гражданское общество, европейские партнеры Украины призывают президента Владимира Зеленского не подписывать явно опасный, деструктивный и создающий огромное число рисков законопроект 5655. Восстановление Украины после нашей Победы должно происходить в цивилизованных рамках, а строительная сфера должна развиваться, не входя в конфликт с интересами громад и граждан.