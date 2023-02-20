Приближается критическая фаза войны: чего ждать от визита Байдена в Европу и почему США советуют Украине не медлить с контрнаступлением – Politico

Во время своей европейской поездки президент США Джо Байден в очередной раз подтвердит, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до самой победы в войне с РФ. Вместе с тем официальные лица США считают, что оборона Украины вскоре войдет в критическую фазу, когда Россия начнет новое наступление.

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Именно поэтому в США советуют Украине закрепить свои достижения на поле боя и нанести собственный контрудар. Об этом сообщает издание Politico.

Белый дом также советовал украинской власти уже сейчас готовиться к контрнаступательной операции. США советуют Украине не медлить с контрнаступлением, поскольку оружие и помощь из Вашингтона поступают в больших объемах, однако поддержка со стороны европейских соседей Украины может быть ограниченной.

Байден неоднократно заявлял о необходимости того, чтобы Запад придерживался единого курса с Украиной. Ожидается, что во время европейского визита президент США будет агитировать за то, чтобы поддержка Украины продолжалась в будущем.

Вместе с тем аналитики отмечают, что несмотря на огромные потери российских оккупантов, у армии РФ по-прежнему гораздо больше войск, чем у Украины, которые диктатор Владимир Путин может отправить в бой.

"Столкнувшись с незначительным внутренним давлением с целью положить конец войне, Путин действует так, как будто он может пережить западный альянс. Некоторые в администрации Байдена считают, что Путин продолжит наступление – и может начать еще одну массовую мобилизацию – по крайней мере, до президентских выборов в США в 2024 году, надеясь, что кандидат, менее убежденный в украинском деле, одержит победу", – рассуждают западные аналитики.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев. Предварительно визит американского президента не анонсировался. Позже визит Байдена подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с президентом США в Киеве 20 февраля. Комментируя переговоры с американским лидером, глава государства подчеркнул: 2023-й должен стать годом победы Украины.

В свою очередь, граждане страны-террориста РФ в очередной раз проявили свою агрессию по отношению к Украине и украинцам, потребовав новых ударов по городам и гражданскому населению.

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