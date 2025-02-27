При определенных условиях Турция готова разместить своих миротворцев в Украине – Bloomberg

Турция, имеющая одну из самых мощных армий в НАТО, готова рассмотреть возможность размещения своих миротворцев в Украине при определенных условиях. Речь идет об участии в формировании соответствующих гарантий безопасности и привлечении страны ко всем консультациям.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в начале февраля в Анкаре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Эрдоган заявил, что поддерживает участие европейских союзников в миротворческой миссии и предоставлении гарантий безопасности для Украины, исключая прямое участие США. Это делает решение Турции о помощи в мониторинге возможного перемирия чрезвычайно важным для облегчения бремени европейских союзников.

Однако Турция не будет участвовать в миротворческой миссии в Украине, если она не будет вовлечена во все консультации и подготовку этой миссии, отметили источники. Кроме того, перемирие или прекращение огня еще далеко не гарантировано.

Ранее Эрдоган заявлял о военной мощи и потенциале Турции для укрепления безопасности Европы, заявив, что давнее стремление присоединиться к Европейскому Союзу принесет пользу всем сторонам.

"Только полноправное членство Турции в блоке может спасти Европейский Союз из тупика, в который он попал, от экономики к обороне, от политики к международной репутации", — сказал турецкий лидер.

Издание отмечает, что Эрдоган сохраняет тесные связи с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году и использовал свои возможности для общения с руководителями обеих стран, чтобы сыграть ключевую роль в переговорах по черноморскому коридору для экспорта украинского зерна, хотя Россия отказалась от этого соглашения в 2023 году.

При этом Россия не дала ответа Турции о введении войск в Украину, хотя эта тема обсуждалась с Лавровым во время его недавнего визита. Этот вопрос, как заметил источник, не считается непосредственным приоритетом.

18 февраля Зеленский заявил журналистам в Анкаре, что мир "возможен только тогда, когда переговоры будут честными, а за столом переговоров будут представлены Украина, Америка и вся Европа".

Как сообщал OBOZ.UA, и Франция, и Великобритания заявили, что готовы отправить миротворческие войска в Украину в рамках пакета гарантий безопасности, чтобы обеспечить стабильность мирного соглашения при условии, что США окажут поддержку и гарантии для этой инициативы.

Швейцария может внести свой вклад в миротворческую деятельность в Украине. По словам командующего вооруженными силами страны Томаса Зюссли, его страна может направить в Украину примерно 200 миротворцев – но при нескольких условиях.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что его политическая сила не поддерживает идеи отправления румынских войск в Украину. В то же время, он допустил увеличение расходов на оборону своей страны.

Посол США в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор считает, что если партнеры признают необходимость размещения в Украине военного контингента, он должен иметь необходимые разрешения защищаться и стрелять в россиян в случае нарушения режима прекращения огня.

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