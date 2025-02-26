Премьер Румынии заявил, что против отправки военных в Украину

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что его политическая сила не поддерживает идею отправки румынских войск в Украину. В то же время он допустил увеличение расходов на оборону своей страны.

Видео дня

Глава правительства подчеркнул, что дополнительные ассигнования на оборону должны поступать в форме инвестиций в национальную военную промышленность и на повышение военной мобильности. Об этом он заявил в своем Facebook.

Чолаку озвучил позицию насчет отправки румынских войск в Украину после консультаций, инициированных исполняющим обязанности президента Илие Боложаном с лидерами парламентских партий и формирований относительно подготовки позиции Румынии на внеочередном заседании Европейского совета 6 марта в Брюсселе.

"Нет" отправке румынских войск в Украину, "да" дополнительным ассигнованиям на оборону, но только в форме инвестиций в национальную военную промышленность и на повышение военной мобильности, модернизации железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, которая может использоваться в двойном режиме. Исключение расходов на оборону из расчета дефицита бюджета", – заявил Чолаку.

Стоит отметить, что накануне временно исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан пригласил политиков на консультации, поскольку на внеочередном заседании Европейского совета 6 марта, вероятно, будут приняты решения, имеющие прямое влияние на европейскую внешнюю политику и оборону, и, следовательно, потребуют принятия мер и со стороны Румынии. Боложан уточнил, что на повестке дня Европейского совета стоят такие темы, как европейская оборонная политика, поддержка Украины и увеличение бюджетов, выделяемых на военные расходы.

Напомним, Париж, Лондон и другие европейские столицы готовы взять на себя основную часть бремени в обеспечении послевоенной безопасности Украины. Франция и Британия могут отправить на украинскую территорию своих военных – но только при условии помощи США.

Как ранее писал OBOZ.UA, Швейцария может внести свой вклад в миротворческую деятельность в Украине. По словам командующего вооруженными силами страны Томаса Зюссли, его страна может направить в Украину примерно 200 миротворцев – но при нескольких условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!