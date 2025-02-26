'Важно, чтобы европейцы это постигли': экс-посол США Тейлор заявил, что Украине нужны серьезные боевые силы, а не миротворцы

Если партнеры признают необходимость размещения в Украине военного контингента, он должен обладать необходимыми разрешениями защищаться и стрелять в россиян в случае нарушения режима прекращения огня. От миротворцев по типу "голубых касок" ООН никакого эффекта не будет.

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Так считает посол США в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор. Он подчеркивает важность правильной точки зрения европейских партнеров по этому вопросу.

"Считаю важным вообще не говорить о миротворцах. "Голубые каски", легко- или вообще безоружные – об этом речь не идет. Мы говорим о силах, способных сдержать россиян, если они нарушат прекращение огня и снова пойдут вперед. Вот что нам нужно. Важно, чтобы европейцы это постигли и использовали правильные силы", – подчеркнул дипломат.

По его убеждению, привлечение просто миротворцев не нужно ни Украине, ни США. Нужны силы, которые будут иметь возможность реально действовать в Украине.

"Им должно быть позволено стрелять в ответ, если россияне перейдут линию столкновения. Не нужно этого скрывать. Нужны серьезные боевые силы, которым должно быть позволено защищать и себя, и Украину", – объяснил Тейлор.

По его словам, финальный проект рамочного соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых взаимовыгоден для обеих сторон и справедлив, "не содержит чисел, которые вызвали обвинения в вымогательстве", и нацелен именно на "двустороннее привлечение".

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению президента Владимира Зеленского, привлечение миротворцев к действиям в Украине в любом количестве и формате не должно сказаться на Вооруженных Силах нашей страны. Только украинская армия должна быть главной гарантией безопасности государства. Поэтому он намерен сохранять максимальную численность ВСУ.

На сегодняшний день только Париж, Лондон однозначно заявляют, что готовы взять на себя основную часть бремени в обеспечении послевоенной безопасности Украины. Но Франция и Великобритания могут отправить на украинскую территорию своих военных только при помощи США.

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