Президенты стран Африки посетят с "мирной инициативой" Киев и Москву. Ожидается, что они проведут встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом сообщила пресс-служба Браззавильского фонда. Встреча Зеленского с африканскими лидерами запланирована на 16 июня, а Путин примет их 17 июня.

В частности, в делегацию войдут президенты ЮАР, Коморских островов, Конго, Уганды, Сенегала и Замбии. Также к ним может присоединиться президент Египта.

Главной целью миссии представителей стран Африки является помощь в урегулировании войны, которую развязала страна-террорист Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Заместитель главы ОП Игорь Жовква сказал, что Украина готова выслушать мирные предложения других стран, но единственный реалистичный план, который страна намерена реализовать вместе с партнерами по всему миру, – это план президента Зеленского.

– США обвинили ЮАР в возможных поставках оружия России грузовыми судами. В республике признали обвинения, но уверяют, что не давали разрешения на поставку.

– В ЮАР попросили президента РФ Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за обязательства арестовать его согласно ордеру на арест, выданному Гаагой.

– В стране хотят предоставить диктатору иммунитет от ареста, для этого готовят необходимый законопроект.