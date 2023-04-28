'Не может быть никаких оборонительных табу': президенты Украины, Чехии и Словакии подписали общую декларацию. Видео

Во время официального визита лидеров Словакии и Чехии в Киев, совместно с украинским президентом они подписали декларацию, которой закрепили военную поддержку Украине до тех пор, пока наша страна не одержит победу над оккупантами. Силы обороны смело могут готовиться к наступлению, так как за ними стоят сильные и надежные партнеры.

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Об этом на своем Telegram-канале написал глава государства Владимир Зеленский. Он поблагодарил союзников за соглашения, которых удалось достичь в ходе переговоров.

"Считаю, что одним из главных выводов из нашего сегодняшнего разговора должен быть вывод о том, что в помощи безопасности Украины не может быть никаких "оборонных табу". Каждое искусственное оборонное ограничение для Украины – лишь очередная террористическая возможность для Российской Федерации", – указано в сообщении.

Зеленский добавил, что его коллеги Павел и Чапутова продолжат от лица своих народов оказывать содействие не только словами, но и реальным вооружением, способным спасти жизни украинских солдат и мирных граждан.

"Спасибо Петру Павелу и Зузане Чапутовой за столь важную для нашего государства поддержку от ваших государств и за нашу встречу с вами", – заключил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский после рабочей поездки в Житомирскую область рассказал, что провел в регионе важные переговоры. В частности, они касались защиты государственной границы с Беларусью, а с премьер-министром Эстонии Каей Каллас были обсуждены вопросы о вступлении нашей страны в ЕС и НАТО и военной помощи украинской армии.

Во время визита в Варшаву лидеры Украины и Польшиобсудили дальнейшие перспективы сотрудничества на фоне военной агрессии России, а украинская сторона в очередной раз заручилась поддержкой и новыми пакетами помощи для ВСУ от своих ближайших партнеров-поляков.

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