В Украину с визитом прибыли президенты Словакии и Чехии – СМИ

Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел 28 апреля прибыли с визитом в Украину. Они встретятся со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Об этом они сами сообщили в Twitter, публикуя фото. Примечательно, что лидеры двух стран-партнеров приехали в Киев утром в пятницу на поезде – вскоре после того, как столица и другие крупные города страны подверглись новой серии ракетных ударов РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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