Президент Сербии прибыл в Украину для проведения важных переговоров: о чем пойдет речь

В пятницу, 18 сентября, лидер Сербии Александар Вучич прибыл в Украину с рабочим визитом для проведения важных переговоров. Политик примет участие в заседании Карпатской интеграционной инициативы, на которое его пригласил президент Украины Владимир Зеленский.

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Цель встречи – укрепить экономические, транспортные и инфраструктурные связи между странами расширенного Карпатского региона. Об этом Вучич сообщил на своей странице в Facebook.

Вучич рассказал о целях визита в Украину

Помимо ключевых направлений сотрудничества, сербский лидер также подчеркнул, что его страна может многое предложить в плане транспортного сообщения, особенно с Румынией и Венгрией.

"Мы считаем, что в сфере транспортного сообщения, особенно с Румынией и Венгрией, затем и с Украиной, и с Польшей, у нас есть многое, что мы можем предложить: от железнодорожных путей и дорог до более открытых границ, до более тесного сотрудничества как в сельском хозяйстве, так и во всех других сферах. И поэтому я верю, что на сегодняшней встрече… мы сможем многое сделать и преодолеть все трудности, которые стоят перед нами, и попытаться совместно их решать", – подчеркнул в своем видеообращении Вучич.

Стоит отметить, что 18 сентября президент Украины сообщил о старте нового саммита С8 – Карпатской восьмерки. К формату присоединились Украина, Румыния, Сербия, Польша и другие государства Европейского Союза. По словам главы государства, созданный формат должен способствовать дальнейшему сближению Украины и других стран-участниц.

Напомним, Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Сербии в начале августа. В ходе встречи с Александаром Вучичем обсуждались отношения Сербии с Европейским союзом, дипломатические возможности для прекращения войны в Украине и двусторонние отношения в различных сферах. Также страны подписали меморандум о взаимопонимании.

Как писал OBOZ.UA, со своей стороны Вучич заявил, что Сербия поддерживает Украину на пути к членству в Европейском Союзе, и пожелал нашему государству как можно скорее открыть и завершить все переговорные кластеры, ведь это соответствует стремлению украинского народа.

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