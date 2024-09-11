Президент Литвы прибыл в Киев и сделал заявление о поддержке Украины. Фото

Президент Литвы Гитанас Науседа утром 11 сентября прибыл в Киев с официальным визитом. Он заявил, что приехал в знак солидарности с Украиной, а поддержка украинского государства имеет решающее значение для защиты суверенитета и территориальной целостности.

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О своем приезде Наусед сообщил в соцсети X. Он также опубликовал фото с железнодорожного вокзала в Киеве.

"Только что приехал в Киев. Приятно вернуться и встретить моего дорогого друга Владимира Зеленского в знак солидарности с Украиной. Военная и экономическая поддержка имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в сообщении.

Как известно, 11 сентября в Киеве будет проходить самит "Крымской платформы". В связи с этим мероприятием ожидается визит также главы Госдепа США Энтони Блинкена.

Кроме того, в столицу Украины уже прибыли премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Вистрчил.

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