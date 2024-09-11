Ключевыми будут пять тем: в Украине пройдет новый саммит Крымской платформы, ждут важных гостей

11 сентября Киев встречает очередной саммит "Крымской платформы". Ключевыми темами повестки дня на нем определены вопросы территориальной целостности Украины, реинтеграция оккупированных Россией территорий, возвращение гражданских заложников, успехи Украины в Черном море и развенчивание мифов о Крыме.

Видео дня

Для участия в "Крымской платформе" в Украину уже начали прибывать высокие зарубежные гости. OBOZ.UA будет пристально отслеживать все события и заявления с полей саммита.

Новый саммит "Крымской платформы": в повестке дня – пять ключевых вопросов

О том, что 11 сентября столица Украины встречает участников очередного саммита "Крымской платформы", накануне мероприятия сообщил президент Украины в традиционном видеообращении.

"Провел сегодня несколько совещаний с нашей командой международников. Готовим саммит Крымской платформы на 11 сентября", – сказал Зеленский вечером 10 сентября.

Он добавил, что на этой неделе запланирован также саммит первых леди и джентельменов, подготовкой которого традиционно занимается команда первой леди Украины Елены Зеленской.

Что же касается "Крымской платформы", то первые подробности содержания нынешнего саммита обнародовала постоянная представительница президента Украины в АРК Крым Тамила Ташева.

В эфире "Радио Крым.Реалии" она заявила, что в этот раз участники "Крымской платформы" сконцентрируются на обсуждении пяти ключевых тем. В частности, речь пойдет о территориальной целостности Украины, реинтеграции временно оккупированных территорий, возвращении гражданских заложников, удерживаемых Россией, а также об успехах Украины в Черном море.

К тому же, на этот раз организаторы мероприятия решили бороться с мифами вокруг Крыма.

"Один из ключевых мифов, который до сих пор, к сожалению, засел в голове у некоторых экспертов, что Крым исторически принадлежал России. Это не так. Поэтому одна из частей саммита этого года будет посвящена и этой теме. И будут в этой части саммита очень интересные заявления . Не буду пока раскрывать детали, но будет очень важный посыл ко всему миру", – рассказала Ташева.

Кто участвует в нынешней "Крымской платформе"

К участию в саммите традиционно приглашены высокие гости из ряда стран-партнеров нашего государства.

Так, к 10 утра в Киев уже прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил. В столицу они добрались по железной дороге.

Глава правительства Латвии в своем аккаунте в сети Х заверила: ее страна нерушимо остается рядом с Украиной.

"Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и НАТО! Слава Украине!" – написала Силиня на украинском языке, добавив видео со столичного железнодорожного вокзала.

Фотографиями, на которых зафиксированы первые минуты пребывания в украинской столице, поделился в сети Х и глава чешского Сената.

"Я приехал в Киев на саммит Крымской платформы. В августе 2021 года на инаугурационном саммите платформы я сказал, что аннексия Крыма не может быть аналогом нашего Мюнхена "о нас без нас". Я тогда представлял Чехию и подчеркивал, что мы должны защищать Украину. События после аннексии Крыма показывают, что если наша поддержка будет недостаточной, Россия не остановится. И мы также должны иметь в виду, что мирные переговоры не могут происходить без участия Украины, и результаты переговоров должны быть приемлемыми для Украины", – подчеркнул Выстрчил.

Также в Киеве ожидают прибытия секретаря Госдепа США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми. Ряд западных СМИ на этой неделе сообщали, что они могут привезти в Украину долгожданное разрешение украинским силам наносить удары ракетами Storm Shadow и ATACMS по военным целям в глубине РФ.

Напомним, Крымская платформа — это инициированный Украиной международный координационный механизм, направленный на возвращение вопроса Крыма в повестку дня мирового сообщества, защиту прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова, а также укрепление европейской и глобальной безопасности.

Ранее сообщалось, что по данным испанского информационного агентства EFE, Зеленский полагается на международное давление на Россию для завершения войны этой осенью. При этом для Украины крайне важно добиться мира на приемлемых для себя условиях.

В интервью на прошлой неделе Зеленский заявил, что Формула мира может стать реальностью благодаря западным партнерам Украины, а не по воле России. Глава государства выразил уверенность, что война может закончиться в ближайшее время, если союзники Украины будут оказывать достаточное давление на Кремль и предложат дополнительную военную поддержку Киеву.