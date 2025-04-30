Президент Доминиканы отказался принимать прилетевшего в страну Лаврова: что происходит

В среду, 30 апреля, глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Доминиканскую Республику. Впрочем, президент страны Луис Абинадер отказался принимать дипломата и проводить с ним встречу.

Видео дня

Об этом сообщает издание Listin Diario. Отмечается, что единственная встреча, которую провел Лавров в это утро, состоялась с его доминиканским коллегой Роберто Альваресом в штаб-квартире Министерства иностранных дел республики (MIREX).

Согласно сообщению ведомства, после этой встречи министр иностранных дел России планирует переехать в Национальный дворец для встречи с президентом Абинадером. Хотя этот вопрос не входит в публичную повестку дня главы государства.

"Официальная повестка дня президента Луиса Абинадера на эту среду пока не включает встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", – говорится в сообщении.

У президента запланировано три мероприятия в день, но ни одна из них не включает встречу с чиновником российских властей.

Впрочем, повестка дня была обнародована вчера, 29 апреля, в 20:30, перед прибытием министра иностранных дел России в страну. Утром в среду пресс-служба Абинадера подтвердила его хронологию. И встречи с Сергеем Лавровым там нет.

Подробности

Визит Лаврова в Доминикану является частью открытия первого посольства России в республике и знаменует собой первый визит министра иностранных дел РФ в эту страну.

Также он посвящен 80-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Россия и Доминиканская Республика установили дипломатические отношения 8 марта 1945 года.

"Доминиканская Республика является важным партнером России в Латинской Америке", - подчеркнуло Министерство иностранных дел России месяц назад, анонсируя официальный визит Лаврова.

В Telegram российские дипломаты выразили министру иностранных дел Доминиканской Республики надежду на продолжение взаимовыгодного политического, торгового, экономического, туристического, культурного и гуманитарного сотрудничества с карибской страной.

Ранее министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отметился новой порцией циничных заявлений по ЗАЭС, войне и Трампу. В частности, он отрицает, что Москва не готова ни на какие уступки в переговорах по завершению войны против Украины. По его словам, РФ якобы готова искать "баланс интересов". При этом он цинично заявил, что вопрос Крыма "закрыт", так же Кремль не намерен уступать какому-либо контролю над Запорожской АЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио 27 апреля заявил, что следующая неделя станет решающей в переговорах по прекращению войны в Украине. По его словам, у США есть "варианты" привлечения к ответственности тех, кто препятствует достижению соглашения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!