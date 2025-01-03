Украина и Британия работают над подписанием 'Столетнего соглашения': на каком этапе согласования. Фото

Украина и Великобритания вышли на финальный этап переговоров о подписании "Столетнего соглашения" о переходе к более глубокому партнерству. Переговоры продолжаются в рамках договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 23 декабря 2024 года.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Это соглашение должно стать фундаментом нового этапа сотрудничества между двумя странами.

Ее называют историческим событием, которое укрепит стратегическое партнерство. Пятый раунд переговоров между делегациями двух стран состоялся успешно, и стороны согласовали следующие шаги по завершению работы над текстом соглашения. Процесс согласования находится на завершающей стадии.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, возглавивший украинскую делегацию на переговорах, отметил значимость этого документа.

"Благодарны Соединенному Королевству за лидерство в поддержке Украины. Заключение нового фундаментального соглашения между нашими государствами станет историческим событием в нашем сотрудничестве. Это еще раз доказывает, что Великобритания была, есть и будет надежным другом и партнером Украины", – отметил он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что соглашение предусматривает предоставление вооружения и всестороннюю поддержку вступления Украины в НАТО.

Ранее Ермак говорил, что Великобритания - один из лидеров в формировании справедливого, безопасного и свободного мирового порядка. В этом контексте он может продемонстрировать лидерство в усилении Украины. Это позволит создать новую и устойчивую систему европейской безопасности.

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