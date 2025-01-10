Премьер Великобритании Стармер посетит Украину для обсуждения послевоенного миротворческого контингента – Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие недели совершит свой первый с момента вступления в дожность визит Украину. Одной из целей поездки будет обсуждение возможности размещения миротворцев на украинской территории после окончания войны.

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Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, премьер Британии планирует посетить Киев, "поскольку Европа наращивает подготовку" к возвращению Дональда Трампа в Белый дом в США. Офис Стармера отказался от комментариев.

Визит Кира Стармера накануне анонсировал президент Владимир Зеленский по итогам 25-й встречи в формате "Рамштайн", не сообщив даты.

Он напомнил, что идею предложил президент Франции Эммануэль Макрон и "британцы относятся к ней позитивно".

Перед этим в четверг Макрон и Стармер встретились за ужином в загородной резиденции премьер-министра Великобритании в Чекерсе.

Оба политика "подтвердили свою непоколебимую поддержку" Украины и обсудили важность обеспечения "максимально сильной позиции" Украины в 2025 году, информировали в офисе Стармера.

По словам источника Bloomberg, Стармер и Макрон также обсудили возможность создания совместных миротворческих сил в Украине.

Такое предложение будет зависеть от мирного соглашения между Украиной и РФ, которое Владимир Путин пока не проявил готовности обсуждать, говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский заявил, что отправка в Украину миротворческого контингента может стать частью гарантий безопасности, чтобы РФ в будущем не смогла повторить полномасштабную агрессию. По словам президента, свое участие в такой миссии положительно воспринимает Великобритания.

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