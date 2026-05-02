Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским в Армении: что известно

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш запланировал провести короткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится в воскресенье, 3 мая, в Армении в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Об этом сообщило издание Idnes. В Украину приезжать чешский премьер пока не планирует.

Что известно о предстоящей встрече

Глава чешского правительства встретится с Зеленским лично впервые с момента вступления в должность. Тему переговоров он не уточнил, лишь отметил, что встреча состоится в Ереване.

"Там я также проведу короткие двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Стармером, премьер-министром Сербии и президентом Молдовы. Впервые я проведу переговоры с президентом Украины Зеленским. Важно, чтобы мы встретились", – рассказал он о предстоящей поездке.

И добавил, что Украину посещать он пока не собирается.

"Нет, я не поеду в Киев", – сказал Бабиш.

Однако он отметил, что в будущем может встретиться с Зеленским на конференции в Польше, которая, как планируется, будет посвящена восстановлению Украины.

На саммите Европейского политического сообщества, который состоится 3 мая в Ереване, планируют рассматривать вопросы энергетической и экономической безопасности, текущей геополитической ситуации и укрепления стабильности в Европе.

