В Праге люди вышли на массовый протест против правительства Бабиша. Фото

В Праге на Летенском поле в субботу днем тысячи людей вышли на массовую акцию протеста против правительства премьер-министра Андрея Бабиша. Мероприятие стало одной из крупнейших демонстраций в столице за последние годы и собрало, по предварительным оценкам, около 250 тысяч участников.

Как пишет местное издание Expats.cz акцию организовало движение Million Moments for Democracy под лозунгом "Мы не дадим украсть наше будущее". Организаторы заявляли, что ожидают от 200 до 400 тысяч человек, и эти прогнозы частично оправдались.

"Мы не дадим ослабить демократические институты", – отметили представители движения в своем обращении.

Голос протеста

На митинг люди приходили с флагами Чехии, Европейского Союза, НАТО и Украины. Они также держали плакаты с критикой правительства и выражали поддержку президенту Петру Павелу, государственным институтам и общественному вещателю. Атмосфера была громкой, но в целом спокойной – что-то похожее уже было в 2019 году, и многие это помнят.

Среди первых выступил актер Иван Троян. Он заявил, что правительство действует безответственно, уменьшая расходы на оборону на фоне угрозы со стороны России. Также он раскритиковал влияние популистских и экстремистских сил на ключевые министерства. Глава движения Микулаш Минарж призвал людей защищать демократическое будущее страны. Другие спикеры выразили обеспокоенность по поводу законопроекта о регистрации иностранных связей, который, по их словам, может ограничить личные свободы.

Масштаб и организация

Протест начался после 15:00 и продолжался несколько часов. Уже с полудня люди начали собираться на месте, многие приехали из разных регионов страны автобусами и поездами. Среди участников были семьи с детьми, а также пожилые люди, которые участвовали в предыдущих гражданских протестах.

Масштаб акции повлиял на транспорт в районе Летны. На станции метро Hradčanská эскалаторы и платформы были переполнены, некоторые поезда временно проезжали без остановки. Для перевозки людей запустили дополнительную трамвайную линию.

Территорию оборудовали большими экранами и поделили на безопасные коридоры. На месте работали сотни волонтеров, полицейских, пожарных и медиков. Организаторы также сообщили об аккредитации более 200 журналистов.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка раскритиковал президента страны Петр Павел за ряд заявлений, сделанных во время визита в Киев. Речь шла о словах главы государства о возможной передаче Украине малых самолетов для противодействия дронам, систем раннего предупреждения и генераторов.

Министр подчеркнул, что эти инициативы не обсуждались с правительством и не были согласованы с партнерами по правящей коалиции. Мацинка прямо заявил, что президент не имеет мандата самостоятельно обещать или предлагать военную помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!