Премьер Армении опроверг слухи об отправке сирийских наемников в Украину с территории страны

Премьер Армении Никол Пашинян назвал дезинформацией данные о том, что страна якобы разрешила перебросить через свою территорию сирийских наемников в Украину. Кроме того, он заявил, что Армения не передавала РФ свои истребители СУ-300СМ.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Политик сказал, что Армения "никогда не сможет способствовать переброске иностранных боевиков-террористов в Украину через свою территорию".

Также Пашинян добавил, что СУ-300СМ ни разу не покидали пределы Армении со дня их ввоза в страну.

"Возмутительная информация о том, будто Армения предоставила России четыре СУ-30СМ для использования в Украине, распространенная азербайджанскими источниками, является фейком. Наши СУ ни разу не покидали пределы страны со дня их ввоза в Армению", – написал политик.

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Накануне издание Haber Global с ссылкой на разведывательную информацию заявило, что 25 марта из Армении вылетели четыре боевых самолета типа Су-30, которые отправились в Россию "для использования в Украине". В то же время посольство Армении в Украине заявило, что распространенная информация не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, в самопровозглашенном Нагорном Карабахе 24 марта возобновились боевые действия – войска Азербайджана пошли в наступление. А 26 марта Министерство обороны Азербайджана призвало РФ обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территорий Азербайджана.

По предварительным данным, на такой шаг Азербайджан решился, так как российских военных-"миротворцев" (зашедших на спорные территории в 2020 году) отправили на войну в Украине.

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