Сосредоточен на 'мире для всех': Келлог заявил, что Трамп не рассматривает войну в Украине в контексте победы одной из сторон

Мирный план президента США Дональда Трампа не предусматривает победу в российско-украинской стороне какой-либо из сторон. Глава Соединенных Штатов хочет "мира для всех".

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Позицию американского лидера разъяснил его спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог. В комментарии СМИ 6 марта он заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хотел поддержки – чтобы Вашингтон "встал с ним на одну сторону" против страны-агрессора РФ. Но у Трампа другое видение.

"Зеленский четко хотел, чтобы Трамп публично встал с ним одной стороной против России. Трамп не видел эту встречу как способ, чтобы одна сторона получила преимущество над другой, а был сфокусирован на мире", – считает Келлог.

В то же время Штаты хотят наладить взаимодействие с РФ – в то время, когда они прекратили военную и гуманитарную поддержку Украины.

"Продолжение изоляции [России] и отсутствие взаимодействия с россиянами по мере продолжения войны в Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и точно не является ответственным подходом с дипломатической точки зрения для Соединенных Штатов", – заявил специальный представитель Трампа.

Как писал OBOZ.UA:

– Кит Келлог ранее заявил, что Дональд Трамп применяет и к России, и к Украине так называемый метод "кнута и пряника".

– 5 марта в Белом доме подтвердили, что поставки военной помощи Украине и обмен разведданными приостановлены.

– Институт изучения войны считает, что пауза в обмене разведывательной информацией повредит способности Украины защищаться от российских обстрелов и наносить дальние удары по военным объектам в РФ.

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